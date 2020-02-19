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Git gide artıyor! Korona virüsü ölüm vakası 2 bini geçti

Ölümcül salgın koronavirüs tüm dünyada korku salmaya devam ederken Koronavirüs salgını yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 5'e yükseldiği açıklandı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:15
Git gide artıyor! Korona virüsü ölüm vakası 2 bini geçti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili yapılan son açıklama ölümcül virüsün korkunç yüzünü ortaya çıkardı. Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu güne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 5’e yükseldiği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ülkede kesin vaka sayısının 11 bin 977’sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185’e çıktığı belirtilirken toplam can kaybının ise biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 5’e ulaştığı duyuruldu. Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, karantinaya alınanların sayısı ise 135 bin 881’e gerilediği belirtilen açıklamada salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştığı da aktarıldı.

Diğer taraftan vaka sayısı Hong Kong’da 62’ye yükseldiği ve Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 kişide virüs tespit edildiği açıklandı. Son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka ya daha rastlandı.

Wuhan kentinde Kovid-19 salgınıyla mücadele eden ve ülkenin bu alanda tanınmış en iyi doktorlarından biri olan Liu Cıming dün hayatını kaybetmesinin ardından sağlık personellerinin hayatları, virüs yayılması sonrasında alt üst olduğu  beri tam anlamıyla altüst olduğu bildirilirken salgın ile ilgili en korkutucu açıklama BM'den geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu salgın ile ilgili yaptığı açıklamada Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf  Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi.
 

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