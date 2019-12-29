Gözaltı morlukları için uygulanabilecek doğal tedaviler

Gözaltı morlukları insan yaşamında birçok sorun yaşamasına neden olabiliyor. Fiziksel olarak insan yaşamını etkilediği kadar psikolojik olarak da özellikle kadınlarda büyük takıntı haline gelebiliyor.

Gözaltı morlukları neden oluşur?

Gözaltlarında oluşan morluklar insanlara rahatsızlık verici bir görüntüye neden olur. Bu morluklar farklı sebeplerden oluşabilir. Bu morluklar uykusuzluk, yaş, göz yorgunlukları, alerjiler, dehidrasyon, güneşe aşırı maruz kalma ve genetik özellikler neden olabilecek sebeplerden bazılarıdır.

Uykusuzluktan kaynaklı gözaltı morluğu

Yorgunluk ve uykusuzluk, gözaltlarında koyu halkalar şeklinde morluklara neden olabilir. Uykusuzluk cildin soluk ve donuk bir şekilde görünmesinde bir etkendir. Bu görüntü cildin altında bulunan koyu dokuların ve kan damarlarının görünmesine neden olur. Bu yüzden uykusuz kalan kişilerde gözaltı morlukları net şekilde görülür.

Yaşa bağlı gözaltı morluğu

İnsanlar yaş aldıkça cilt derileri incelir ve esnekliğinin yitirir. Bu durum da gözaltında bulunan koyu renkli damarların görünmesine neden olur. Bu yüzden yaş ilerledikçe gözaltı morlukları oluşabilir.

Göz yorgunluğuna bağlı gözaltı morluğu

Teknolojinin gelişmesi günlük yaşamımızı da doğrudan etkiledi. Bu teknolojik aletlerin kullanımının artması gözlerinde yorulmasına neden olmaktadır. Göz yorgunluğunun uzun süre devam etmesi göz etrafındaki damarların genişlemesine neden olduğu için bu da gözaltında morlukların görülmesine sebep olmaktadır.

Alerjiden kaynaklı gözaltı morluğu

Vücutta zararlı bir madde oluştuğunda bu maddelere karşı vücut histaminler salgılar. Histamin en çok gözleri etkilemektedir. Gözlerde şişkinliğe ya da kaşıntı yapar. Vücut alerjik bir reaksiyon gösterdiğinde bu göz kuruluğuna ve koyu halkalara neden olabilir. İşte bu reaksiyonlardan biri olan histaminler gözaltında morlukların oluşmasına sebep olur.

Dehidrasyon kaynaklı gözaltı morluğu

Vücudun yeterli sıvı alamaması durumuna dehirasyon denir. Bu durumun olması gözaltında morlukları meydana getirir. Susuz kalan vücut cildin donuklaşması ve gözlerin çökmesine sebep olur. Bu da gözaltı morluklarının oluşmasının bir nedenidir.

Güneşe aşırı maruziyetten kaynaklı gözaltı morluğu

Vücut rengini sağlayan melanin pigmenti aşırı güneşte kalındığında fazla miktarda salgılanır. Bu pigmentlerin fazla üretilmesi gözaltında morluklara neden olur. Aşırı güneş göz çevresine çok zararlıdır.

Genetik kaynaklı gözaltı morluğu

Bu durum çok sık görünmektedir. Ailesi büyüklerinde gözaltı morluğu olan kişilerde gözaltı morlukları yüksek oranda görülmektedir.

Gözaltı morluklarına doğal tedavi yöntemleri nelerdir?

Gö altında morluklar olan kişilerin bu durumdan kurtulmak için kullanabileceği bazı doğal yöntemler vardır. Bu yöntemler;

Soğuk kompres uygulamak: Bu yöntem göz çevresindeki şişkinlikleri azaltırken kan damarlarının da daralmasını sağlar. Bu sayede damarların neden olduğu morluklar azalacaktır. Bu yöntemi herkes rahatlıkla uygulayabilir. Bir bezi soğuk su ile ıslatarak göz üstünde 20 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır.

Uyku süresini artırmak: Kişi yeterince uyumadığını ve morlukların sebebinin bu olduğunu düşünüyorsa uyku süresini artırarak gözaltı morluklarından kolayca kurtulabilir.

Uyurken başı yükseltmek: yetersiz uyku kadar yanlış biçimde uyumak da gözaltında morluklar yapabilir. Eğer yatış pozisyonun yanlışsa gözaltında sıvı birikmesine sebep olur ki buda gözaltında morluklar oluşturur. Uyurken başınızı daha yüksekte tutacak şekilde yatmanız yeterli olacaktır.