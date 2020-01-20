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Gripten korurken bağışıklık sisteminide güçlendiren besinler

Kış aylarında artış gösteren üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için özellikle beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Tüketilmesi gereken besinleri tüketerek bir taraftan da bağışıklık sistemini güçlendirerek olası gribe karşı da kendimizi savunmaya alırız.

20 Ocak 2020 Pazartesi 21:33
Gripten korurken bağışıklık sisteminide güçlendiren besinler

Kış mevsimin etkilerini yoğun olarak yaşadığımız şu günlerde, grip ve ğst solunum yolu enfeksiyonları baş göstermeye başladı. Özellikle çocuklar, 65 yaş üzerinde olanlar ile diyabet, KOAH ve kalp hastalığı bulunan kişiler üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma risklerinin daha fazla olduğunu söyleyen uzmanlar beslenmemeze dikkat etmemiz gerektiğini ve bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketmemizi tavsiye ediyorlar.

Kış aylarına girmeden önce olunan grip aşısı, primer hastalıkların tedavi planları ve mineral vitamin destek takviyelerinin önemli olduğunu ve bunların yapılması dahilinde kışın daha rahat geçirildiğini vurgulayan uzmanlar, demir eksikliği ve anemi gibi nedenlerinde bağışıklık sistemini çökerttiğini ve sık hastalanan ve hastalığı uzun sürede iyileşemeyen kişilerde kansızlık veya vitamin eksikliği görüldüğünü belirtiyorlar.

Bununla ilgili kırmızı et, baklagiller gibi gıdalarla demir açısından zengin beslenmek faydalı alacapını aktaran uzmanlar, Keçiboynuzunun da demir açısından zengin bir besin olduğunu ve Keçiboynuzu unu ile yapılmış atıştırmalıklar veya günlük 1-2 tatlı kaşığı keçiboynuzu özütü tüketililerek vücuda oldukça fazla yarar sağlayabileceğini söylüyorlar.

Omega-3 bilindiği üzere bağışıklık sistemi üzerinde yüksek etkisi olan takviyelerin başında gelir. Küçük ve derin su balığı olmayan hamsi, istavrit, sardalya gibi deniz balıkları marketlerde satılan çiftlik somonlarından çok daha zengin omega- 3 alternatifleri olduğu için haftada 3-4 kez 100-150 gr. hamsi tüketmenin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Sigara kullanımının başta solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere enfeksiyon hastalıklarına karşı daha riskli gruptan olduklarını söyleyen uzmanlar daha hızlı iyileşebilmeleri için A ve C vitamininden zengin beslenmeleri gerekmektiğini ve havuç, bal kabağı ve yeşil yapraklı sebzelerinde iyi birer A vitamini deposu olduğunu kaydediyorlar. Sigara içen kişilerin içmeyenlere oranla günlük C vitamini ihtiyacı ortalama 5-10 kat artmaktadır. Portakal, limon ve biber önemli C vitamini kaynaklarındandır.


Her mevsimde kolay bulunan kuşburnunda ise limondan 5 kat daha fazla C vitamini bulunur. Kuşburnu, içerdiği likopen sayesinde de çok güçlü bir antioksidan olduğunu söyleyen uzmanlarbağışıklık sisteminin dostu olarak nitelendirilen kuşburnunun katkısız olan özütünü ya da bitki çayını tüketmek gerektiğini belirtiyorlar.


Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda sağlıklı yağların ağırlıklı tüketildiği ketojenik beslenme ve aralıklı oruç denilen intermittent fasting tarzı beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya çıkmak olmakla birlikte rafine şeker kullanmayarak ve günlük diyetinize zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağları katmak hücresel düzeyde bağışıklık sisteminin üzerinde oldukça iyi yönde faydalar sağladığı uzmanlar tarafından açıklanmıştır.

Son Güncelleme: 20.01.2020 21:33
Anahtar Kelimeler:
GripBağışıklık SistemiFaydalı Besinler
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