İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113653
ALTIN
288.274
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7126
EURO
6.5821

Gripten nasıl korunmalıyız? Gripten korunma yöntemleri nelerdir?

Kış aylarında çok fazla sıklıkta yaşadığımız Grip, hayatı son derece olumsuz etkiliyor. Peki kış aylarında gribe yakalanmamak için neler yapmalıyız? Gripten korunma yöntemleri nelerdir?

26 Aralık 2019 Perşembe 22:15
Gripten nasıl korunmalıyız? Gripten korunma yöntemleri nelerdir?

Soğuk havaların da etkisiyle kendini sıkça gösteren grip, sağlığımızı etkilemenin yanı sıra günlük yaşantımızı da oldukça fazla etgkiliyor. Uzmanlar ise gripten bir kaç basit yöntemle korunabileceğimizi söylüyorlar. 

Sık sık el yıkama alışkanlığını mutlaka olması gerektiğini belirten uzmanlar kapalı ortamlarda maske kullanılmasını, bol miktarda sıvı tüketilmi yapılmasını ve  düzenli beslenilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Bu can sıkıcı hastalıktan korunmak için bir kaç öneriye kulak verilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, hapşırma ve öksürme yoluyla kolayca yayılan virüslerin sadece solunum yoluyla geçmediğini temas yoluyla geçtiğini hatırlatarak el yıkama alışkanlığını mutlaka kazanılması gerektiğini söylüyorlar.

Özellikle küçük çocukların yetişkinlere göre daha çabuk soğuk algınlığına yakalanmasından dolayı kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda çocukların birbirleri ile yoğun bir şekilde temas halinde oldujları için oradan aldıkları virüsleri yetişkinlere daha çabuk bulaştırabiliyorlar.

Dengeli beslenmenin her türlü hastalıklara karşı büyük bir koruma kalkanı oluşturduğu söyleyen uzmanlar çocukların ve yetişkinlerin özellikle sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmelerini, C vitamini kaynağı olan narenciye ürünlerine ağırlık vermelerini soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı alınabilecek en kolay ve etkili önlem olduğunu belirtiyorlar.

Gripten nasıl korunmalıyız?

- Sık sık el yıkayarak hijyen kurallarına uyun

-Öksürürken ağzınızı mendille veya kolunuzla kapatın

- Kapalı ortamlarda bulunacaksanız maske kullanın

- Bol miktarda sıvı tüketin

- Düzenli ve sağlıklı beslenin

- C vitamini açısından zengin besinlere sofranızda bolca yer verin

- Bulunduğunuz kapalı ortamları sık sık havalandırın

- Selamlaşmak için öpüşme alışkanlığını terk edin.

Son Güncelleme: 26.12.2019 22:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her gün 4 fincan kahve içmek zayıflatıyor mu?
Her gün 4 fincan kahve içmek zayıflatıyor mu?
Düzenli saç boyamak kanser yapar mı?
Düzenli saç boyamak kanser yapar mı?
Uzun çalışma saatleri hipertansiyona neden oluyor
Uzun çalışma saatleri hipertansiyona neden oluyor
Düşük sperm sayısını arttırmak için en etkili 8 besin
Düşük sperm sayısını arttırmak için en etkili 8 besin
Zerdeçal baharatının mucizevi etkileri
Zerdeçal baharatının mucizevi etkileri
Alzheimer hastalığı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?
Alzheimer hastalığı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?

Popüler Haberler

Atiye dizisi nerede çekiliyor? Atiye dizi çekim yeri
Wikipedia ne zaman açılacak? 2020 AYM mahkeme kararı ne zaman uygulanacak?
2020 model yeni Volkswagen Golf 8 özellikleri
beIN Sports Süper Lig 17.hafta maçları şifresiz ve ücretsiz BeinConnectten yayınlanacak
Atiye dizisi 2. sezon yayınlanacak mı? Netflix Atiye yeni bölüm yayın tarihi
Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama? Atiye dizisi genel hikayesi
Atiye dizisi oyuncuları ve konusu
TLC Rüya Gibi Evler yeni bölüm ne zaman yayınlanıyor?
Zemheri dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Charlie Chaplin kimdir? Charlie Chaplin hayatı ve biyografisi! Charlie Chaplin’in ölümünün 42. yılı!
Kira depozitosu yasal mıdır? Kira depozitosunun kanunda yeri
Cuma Mesajları 20 Aralık 2019 Yeni SMS ve Resimli
iPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir? İphone kalan batarya ömrü öğrenme
Babil dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve mekanları
Enerji kimlik belgesi ücreti ne kadardır?
Babil dizisi hangi gün yayınlanacak? Star Tv Babil dizisi yayın günü
Konut ve gayrimenkul yatırımı yapılacak en iyi şehirler
Yerli otomobil nerede üretilecek? Yerli otomobil fabrikası nerede kurulacak?
Uzman eller projesi 100 Bin TL hibe şartları nelerdir? Uzman eller hibe başvurusu nasıl yapılır?
Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!
Günlük burç yorumları 27 Aralık 2019 Cuma - Burç yorumunuz size bugünki yaşantınız için neler söylüyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.