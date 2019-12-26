Gripten nasıl korunmalıyız? Gripten korunma yöntemleri nelerdir?

Soğuk havaların da etkisiyle kendini sıkça gösteren grip, sağlığımızı etkilemenin yanı sıra günlük yaşantımızı da oldukça fazla etgkiliyor. Uzmanlar ise gripten bir kaç basit yöntemle korunabileceğimizi söylüyorlar.

Sık sık el yıkama alışkanlığını mutlaka olması gerektiğini belirten uzmanlar kapalı ortamlarda maske kullanılmasını, bol miktarda sıvı tüketilmi yapılmasını ve düzenli beslenilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Bu can sıkıcı hastalıktan korunmak için bir kaç öneriye kulak verilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, hapşırma ve öksürme yoluyla kolayca yayılan virüslerin sadece solunum yoluyla geçmediğini temas yoluyla geçtiğini hatırlatarak el yıkama alışkanlığını mutlaka kazanılması gerektiğini söylüyorlar.

Özellikle küçük çocukların yetişkinlere göre daha çabuk soğuk algınlığına yakalanmasından dolayı kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda çocukların birbirleri ile yoğun bir şekilde temas halinde oldujları için oradan aldıkları virüsleri yetişkinlere daha çabuk bulaştırabiliyorlar.

Dengeli beslenmenin her türlü hastalıklara karşı büyük bir koruma kalkanı oluşturduğu söyleyen uzmanlar çocukların ve yetişkinlerin özellikle sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmelerini, C vitamini kaynağı olan narenciye ürünlerine ağırlık vermelerini soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı alınabilecek en kolay ve etkili önlem olduğunu belirtiyorlar.

Gripten nasıl korunmalıyız?

- Sık sık el yıkayarak hijyen kurallarına uyun

-Öksürürken ağzınızı mendille veya kolunuzla kapatın

- Kapalı ortamlarda bulunacaksanız maske kullanın

- Bol miktarda sıvı tüketin

- Düzenli ve sağlıklı beslenin

- C vitamini açısından zengin besinlere sofranızda bolca yer verin

- Bulunduğunuz kapalı ortamları sık sık havalandırın

- Selamlaşmak için öpüşme alışkanlığını terk edin.