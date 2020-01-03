GSS ve Bağ-Kur Borcu olanlar için ücretsiz sağlık hizmeti dönemi sona erdi!

Devlet, GSS ve Bağ-Kur borçluları için sağlanan ücretsiz sağlık hizmeti 31 Aralık 2019 günü sona erdi. İstanbul Tabip Odası konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda, sosyal güvencesi bulunmayan ve primlerini ödemediği için borçlu olan vatandaşların hastanede, sağlık ocağında veya diğer sağlık kuruluşlarından yararlanamayacağını belirtti.

‘’5 milyon yurttaş sağlık hizmeti alamayacak.’’

İstanbul Tabip Odası, ‘’5 milyon yurttaş sağlık hizmeti almayacak.’’ diye duyuruda bulunup söz konusu problemin giderilmesini talep etti. Son dönemde yaşanan ekonomik problemler, yoksulluk ve işsizlik problemi sebebiyle milyonlarca kişinin GSS prim borcunun yeniden yapılandırılıp, faizlerin silinmesine, 12-18 ay taksitlendirme yapılmasına ve 2 yıl içerisinde 3 kez ertelenmesine rağmen GSS prim borçlarının ödenemediği belirtildi.

GSS borç sorgulama ekranı

Aylık geliri asgari ücretin 3’te birinden daha az olan vatandaşların GSS primleri devlet tarafından ödeniyor. Primini zamanında ödemeyen ve borçlu olan Bağ-Kur ve GSS’liler ve onların bakımını üstlendiği kişiler için herhangi bir düzenleme yapılmazsa, sağlık kurumlarından sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar.

GSS borç sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu adresine giriş yaparak GSS prim borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Bağ-Kur prim sorgulama ekranı

Bağ-Kur prim sorgulama işleminizi https://www.turkiye.gov.tr/4b-borc-durumu adresinden yapabilirsiniz.