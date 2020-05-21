Günde bir fincan kahveyle vücuttaki şekeri atın

Kahve, günlük hayatta en çok tüketilen içeceklerden bir tanesidir. Lezzetinin yanı sıra tiryakilerinin de olduğu kahvenin yararları kadar zararları da var. Fakat günde bir fincan kahveyle vücudunuzdaki şekeri atabilirsiniz. Nasıl mı? İşte haberin detayları..

Günde bir fincan kahveyle vücuttaki şekeri atın
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Güne başlandığınıda kimileri ayılmaki kimileri uykusunu açma ve gün içerisinde daha zinde olmak için tüketilen kahve en çok tüketilen içeceklerin başında gelir.Gün içerisinde tek başına veya birçok şeyin yanında kahve içmek isteriz. Kafeinin zinde tutucu etkisi hayatımızda büyük bir öneme sahip olamsının yanı sıra kahvenin vücudumuza yararları da vardır.

Türkiye'de yaşayan insanların %52'si günde 1-2 fincan Türk kahvesi içtiği biliniyor. İkinci sırada hazır kahveler ve üçüncü sırada da filtre kahveler var. Bu kadar çok sevilen kahvenin faydaları ve zararları uzmanlar tarafından sıkça değerlendirilirken bununla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmada; kahvenin yağ yakıcı etkileri incelendi ve yine aynı araştırma içerisinde vücutta şeker bırakmadığı da bulundu.

Uzmanlar; günde bir fincan kahve vücuttaki kahverengi yağları harekete geçiriyor. Bu kahverengi yağlar metabolizma içerisinde yiyeceklerden alınan şeker ve yağın yakılmasına yardımcı oluyor ve vücudu ısıtıyor. Kahverengi yağlar, kilo almamıza sebep olan beyaz yağlardan biraz daha farklıdır. Beyaz yağlar genelde vücudumuzun kullandığından daha fazla enerji aldığımızda oluşur

Uzmanlar ayrıca, kahverengi yağın harekete geçtiğinde vücudun kanda dolaşan miktarda şeker ve yağ miktarını kontrol etmede daha iyi bir iş çıkardığını belirtiyorlar ve bununla birlikte kan glukoz kontrolünün bu şekilde geliştirilmesi, insanları tip 2 diyabetlerden korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca özellikle gün içerisinde tüketilen bir fincan kahve Alzheimer riskini de olumlu oranda azaltıyor.

Kahvenin faydaları kadar zararlarını da unutmamak gerekiyor. Tüketilen kahve miktarının yüksek dozu kafein tüketimi bağımlılık yapabiliyor. Bağımlılık oluştuğu zaman da gün içerisinde alışılmışın altında kahve tüketmek öfkeye neden olabiliyor veya yorgunluk hissi yaratabiliyor. Ayrıca özellikle orta yaştaki kişilerde yüksek tansiyona sebep olabiliyor. 


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