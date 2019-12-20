Hamileyken saç boyatmak zararlı mıdır? Saç boyatmanın bebeğe bir zararı olur mu?

Hamilelik döneminde kadınlar bebeklerinin zarar görmemeleri için birçok konuya dikkat etmektedir. Dikkat edilen konulardan biriside saç boyamaktadır. Kadınlar bakımlı görünmek için saçlarını boyatırlar. Ancak hamilelik döneminde saç boyatmak zararlı olabilir mi?

Hamileyken saç boyatmanın bebeğe zararı olur mu?

Gebelik döneminde saç boyatmanın zararlı olup olmadığı konusu uzun süredir gündemde. Yapılan araştırmalara göre saç boyatmak bebeğe herhangi bir doğumsal sakatlık sebebi olmadığını göz önünde seriyor. Ancak yine de gebeliğin ilk üç aylık döneminde dikkatli davranmak gerekir.

Bazı doktorlar ilk üç aylık süreçte bu durumun büyük sorun olacağını öne sürüyor. Doktorlar ilk üç aylık süreçte yapılan saç boyamasının bebekte katarakt ve beyin tümörü oluşmasına neden olabileceğini söylüyor.

Hamileyken saç boyatmada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Bazı hamile kadınlar saçlarını boyatmak zorunda kalırsa bazı konulara dikkat etmeleri gerekir. Hamilelerin saç boyatırken dikkat etmesi gereken hususlar şu şekildedir:

Eğer kesin boyatacaksanız. Gebeliğin 4. ayından sonra boyatın.

Boyama işleminin yapılacağı yerin havadar olmasına dikkat edin.

Kimyasal madde içermeyen bitkisel boyaları kullanın.

Saç boyama işleminden sonra saç diplerinizi iyice durulayın

Kendiniz boyuyorsanız elinize eldiven giyin.

Boyayı kaş ve kirpikleriniz için kullanmayın.

İçeriğinde amonyak olan boyaları kullanmayın.

Saç renginizi değiştirmek istiyorsanız kına kullanın.

Saç boyasındaki kimyasallar bebeğe etki eder mi?

Özellikle saç açıcı ve düzleştirici gibi kimyasallar çok tehlikelidir. Çünkü bu tür kimyasallar deri tarafından emilir ve dolaşım sistemine dahil olur. Bu kimyasallar dolaşım yoluyla annenin plasentasına ve oradan da bebeğin kan dolaşımına girer.

Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki hamileliğin ilk üç ayında saç boyatan annelerin bebeklerinde katarakt ve nöroblastoma rastlanabiliyor. Konjenital katarakt, göz merceğinin doğumdan itibaren tek ya da iki taraflı olarak saydamlığının yok olmasıdır. Nöroblastom ise sinir hücrelerinde çıkan tümördür.

Hamilelikte saçta renk değişikliği yapmak zararlı mıdır?

Saç boyamakta olduğu gibi saçın rengini de değiştirmek çok zararlıdır. Saç boyasının özelliği ne olursa olsun içinde kimyasal vardır ve bu bebeğe zarar vermektedir. Bu işlemi doğumdan sonraya bırakmak daha iyi olacaktır. Ancak saçındaki beyazlardan rahatsızlık duyan anneler için ilk üç ayı geçirdikten sonra bitkisel içerikli olan boyalarla bu işlemi yapabilirler.

Gebelik süreci boyunca dikkat edilmesi gereken şeylerden ikisi saç düzleştirici ve saç şekillendiricilerdir. Bu ürünlerin içinde bulundurduğu sodyum hidroksit ve bisülfat çok zararlıdır. Saçları düzleştirirken fön ya da maşa kullanmak bebeğin sağılığı için daha doğru olacaktır.

Hamilelikte röfle, ombre ya da gölge yaptırılır mı?

Bu yöntemler saçın alt kısımlarına yapıldığı ve deriyle temas etmediği için boyama işleminde daha az riski barındırır. Kafa derisine temas etmeyip doğal ürünler kullanıldığı sürece herhangi bir sorun olmayacaktır.