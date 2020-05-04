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Hayat Eve Sığar uygulamasına maske kodu güncellemesi geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni bir özellik daha eklendi. Uygulamaya son olarak maske kodu güncellemesi geldi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 01:22
Hayat Eve Sığar uygulamasına maske kodu güncellemesi geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni bir özellik daha eklendi. Uygulamaya getirilen maske kodu güncellemesi ile birlikte kullanıcıların uygulama üzerinden maske kodu işlemlerini yapabilecek. Bu sayede bazı kişilere gönderilemeyen kodlar da belirlenmiş olacak.

Hayat Eve Sığar Uygulamasına Güncelleme Geldi

Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde salgının yoğunlukta olduğu yerler, aile takibi ve risk bölgeleri gösterilebiliyor. Uygulamaya gelen son özellik sayesinde e-Devlet üzerinden alınan maske kodları Hayat Eve Sığar’dan da yapılabilecek.

Kullanıcıların uygulamadan maske kodu alabilmesi için ana sayfada yer alan üç çizgi seçeneğine tıklaması ve açılan ekrandan da “Maske Talep Et” bölümüne tıklaması gerekiyor. Bu adımları takip eden kişiler devlet tarafından ücretsiz olarak verilen Maske koduyla eczanelerden 5 adet maske alabilecek.

Hayat Eve Sığar Uygulaması

Hayat Eve Sığar uygulaması Android ve iOS cihazlarda kullanılabiliyor. Uygulamayı indirmek isteyen Android kullanıcıları https://bit.ly/3csx9Op adresinden, iOS kullanıcıları ise https://apple.co/2RPVcPo adresinden uygulamayı indirebilir.

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 01:22
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