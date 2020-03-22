Hazırlıklar tamam! Ayda 2 milyon cerrahi maske üretilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 21 ilde 37 okulda cerrahi maske üretilmesi için yatırım ve çalışmalara balşamıştı. Bununla ilgili ilk maskeler üretilmeye başlanarak kısa sürede 100 bin cerrahi maskenin üretildiği kaydedildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, son yaptığı açıklamada başlatılan çalışmaların sonucu olarak yapılması gereken hazırlıkların tamamen tamamlandığını ve cerrahi maskei yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısını 50'ye çıkartıldığını duyurdu. Buna göre; MEB, ayda 2 milyon maske üretimi yapmayı hedeflerken çalışmalara, İstanbul Silivri Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Bursa Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bursa Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu da cerrahi maske üreten okullara dahil oldu.

Koronavirüsü mücadele kapsamında hem öğrencilerin eğitimleri sırasında çevrelerine duyarlı olma ve başkalarının dertleriyle dertlenme bilinci kazandıklarını ifade eden Özer, "Bu süreçte, bu projenin içeriğini Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzle değiştirdik ve üretilen cerrahi maskelerin öncelikli olarak yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştırılması kararı aldık. Bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, projede yer alan ve büyük emek veren tüm yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.