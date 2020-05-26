Hazırlıklar tamam! ilk pandemi hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesinden sonra uygulanan sıkı tedbirlerin yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Nisan ayının ilk günlerinde vakaların yoğun olduğu İstanbul'a iki pandemi hastenesi yapımına karar verilmişti.

İstanbul'a yapılacak iki pandemi hastanesinden biri kısa süre önce boşaltılan Atatürk Havalimanına diğerinin ise Sancaktepe'deki boş askeri araziye yapılacağı duyurulmuştu ve Nisan ayının ilk günlerin hastanelerin yapımına jet hızıyla başlanmıştı.Her bir hastanenin yapımında 4 bin işçi 3 vardiyalı şekilde çalışmaya başladı ve tüm çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'deki hastanenin adını Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Yeşilköy Havalimanı'ndaki hastanenin adını da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi olarak açıklamış, hastane isimlerinin tabelası geçtiğimiz günlerde hastanelerin girişine asılmıştı.

29 MAYIS AÇILIYOR

Erdoğan son olarak Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin 29 Mayıs'ta, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin 31 Mayıs'ta hizmete açılacağını açıklamıştı. İlk olarak 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan Sancaktepe'deki salgın hastanesi havadan görüntülendi.

70 BİN METREKARE KAPALI ALAN

Kısa sürede tamamlanan salgın hastaneleri kalitesi ve özellikleriyle de göz dolduruyor. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 70 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 184 bin metrekare alana kuruldu.

1005 YATAK KAPASİTESİ

Hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan oluşuyor. 1005 artı 5 yatak kapasiteli hastanenin her odası ise tek kişilik olarak hazırlanırken, yine her oda ihtiyaç halinde yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor.

Tek katlı ve son teknoloji ile donatılmış hastanede, tek kişilik odalarda hasta ve hasta yakınının rahat etmesi için her türlü konfor düşünülmüş. Odalar; televizyondan refakatçi koltuğuna, banyosundan lavabosuna her detay dikkat edilerek hazırlanmış durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki salgın hastanesinin bilinen salgın hastaneleri gibi salgın sonrası yıkılmayacağını belirterek, "Bunlar geçici bir sahra hastanesi değildir. Bunları kalıcı özellikte inşa ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 12:26