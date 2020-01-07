Hepatit B veya C taşıyorsanız dikkat! Karaciğer kanseri riskiyle karşılaşabilirsiniz

Türkiye'de oldukça fazla görülen Hepatit B ve Hepatit C virüslerinin karaciğer kanseri gelişimi için çok önemli bir risk faktörü olduğu yapılan araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Bundan dolayı kanında virüs bulunan yada kronik karaciğer hastalığı olan hastaların, düzenli aralarla takip edilmeleri ve karaciğer kanseri riski oluşup oluşmadığı kontrol edilmelidir.

Bunun yanı sıra karnın üst tarafında veya herhangi bir yerinde devamlı hissedilen bir ağrı varsa çok az yenmesine rağmen sürekli şişkinlik şikayetleri oluşuyorsa karaciğer kanseri riski ile karşı karşıya da olabilirsiniz. Karaciğer kanserinin erken dönemde belirti vermeyen bir hastalık olduğunu söyleyen uzmanlar, karaciğerin kendi dokusunda oluşan kötü huylu tümörlerin yol açmasından dolayı oluşan karaciğer kanserinin özellikle de Hepatit B sorununun olduğu kişilerde daha fazla görüldüğünü söylüyorlar.

Karaciğer kanserinin %90'ını karaciğerde bulunan ve hepatositten kaynaklanan hepatoselüler karsinomdan geriye kalan %10'luk dilimin ise çoğunlukla karaciğer içindeki safra yollarından köken alan kolanjiyokarsinom adı verilen tümörlerden dolayın ortaya çıktığını belirten uzmanlar, karaciğer kanserinin tam olarak neden ortaya çıktığının bilinmediğini fakat en önemli faktörlerin bazı hepatit virüslerinin sürekli devam etmesi durumunda karaciğer kanserine zemin hazırladıklarını kaydediyorlar.

Karaciğer kanserinin en sık görülen belirtilerinin ise; kilo kaybı, düşük iştah, mide bulantısı ve kusma, üst karın bölgesinde ağrı, karın bölgesinde şişkinlik, halsizlik ve yorgunluk, göz akında sarılık, geceleri terleme ve kireç kıvamında beyaz dışkı olarak sıralan uzmanlar, karaciğer kanseri riskini arttıran en önemli faktörleri; HBV veya HCV ile kronik enfeksiyonlar, siroz, kan şekeri bozukluğu, karaciğer yağlanması, aşırı alkol tüketimi ve sigara kullanımı olarak açıklıyorlar.

KARACİĞER KANSERİ TEŞHİS VE TEDAVİSİ;

Karaciğer kanseri genellikle yüksek riskli hastaların düzenli olarak yaptığı kontrollerde ortaya çıkmakla birlikte bunun yanı sıra hastanın kendisinde meydana gelen hastalık belirtileri sebebiyle doktora başburmasıylada ortaya çıkar. Doktorlar bu hastalığın teşhisinde ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ve alfafötoprotein testlerini kullanırlar.

Karaciğer kanserinin tedavisiyle ilgili birçok farklı yöntem kullanılır. Bunlardan en etkili olanı cerrahi işlemdir. Bu durumda öncelikle hastalığın meydana geldiği karaciğerin tümörlü bölümü çıkarılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kalan akciğerin kişinin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürecek şekilde olmasıdır. Bunun harivcine karaciğer naklide yapılabilir. Cerrahi işlemin uygulanamayacağı hastalarda ise kemoterapi, radyoterapi, tümörün yakıldığı yöntemler veya mikroküre ile nükleer tıp tedavileri kullanılır.



