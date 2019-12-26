Her gün 4 fincan kahve içmek zayıflatıyor mu?

ABD’de Illinois Üniversitesinde görevli bilim insanları, kahve üzerine yaptıkları araştırmada kahvenin vücutta yağ depolanmasının önüne geçtiğini ortaya çıkardılar.

Araştırmacıların fareler üzerinde yaptıkları deneyler sonucunda bazı gıdalarla birlikte vücuda alınan yağın kahveyle yok olduklarını gördüler. Araştırma sonuçlarında kafeinin, kanda aşırı yağ üretimini durdurduğunu ve vücuttaki yağ hücrelerinin normalden daha az depolanmasını sağlandığı belirlendi.

Araştırma sırasında bir grup fareye her gün dört fincan kahveye eşdeğer kafein verildi ve fareler dört hafta boyunca yağ ve şeker oranı yüksek bir şekilde karbonhidrat ağırlıklı olarak beslendiler. Ayrıca farelere Latin Amerika’da yaygın fitokimyasallar, flavonoidler ile amino asitler içeren mate çayıda verilirken etkilerini karşılaştırmak için sentetik kafein ve kahveden elde edilen kafein de verildi.

Deneklere verilen Mate çayındaki kafein ile kahvedeki kafein arasında benzer bir etki olduğu kafeinin, lipidlerin birikimini yüzde 20 ila 41 azalttığını tespit eden bilim insanları, kafein tüketen farelerin vücutlarında yağ miktarının, tüketmeyenlerle karşılaştırıldığında “önemli ölçüde” farklı azalma olduğunu gözlemledi.

Kafein yüklemesi yapılan farelerde "fasn" geninin yüzde 31 daha az aktif olduğu, bunun da şekerin yağa dönüştüğü anlamına geldiği çalışmada, bu farelerde "Lpl" geninin de yaklaşık yüzde 51 ila 69 daha az aktif olduğu, bunun da oluşan yağ miktarında azalma gerçekleştirdiği tespit edildi.

Araştırmanın başı olan Elvira Gonzalez de Mejia, “The Jounal of Function Foods” dergisinde yayımlanan çalışmaları ile ilgili; “Bulgular göz önüne alındığında, mate çayı ve kafein, obezite karşıtı unsurlar olarak kabul edilebilir.” diye konuştu.

Gonzalez de Mejia, ayrıca “Mate çayından ya da diğer kaynaklardan kafein tüketimi, yüksek yağ, yüksek şeker içeren beslenmenin vücut yapısı üzerindeki olumsuz etkisini, hem yağ dokusu hem de karaciğerdeki bazı enzimlerin modülasyonu nedeniyle hafifletti.” dedi.