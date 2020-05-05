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Her gün yarım saat yürümenin sağlık açısından faydaları nelerdir?

Yürüyüş yapmak, uzmanların önerdiği en kolay spor dalıdır. Evlere hapsolduğumuz bugünlerde vatandaşlar yürüyüş yapmanın önemini anlamaya başladı. Peki her gün yarım saat yürümenin sağlık açısında faydaları nelerdir? İşte düzenli yürüyüş yapmanın faydaları…

05 Mayıs 2020 Salı 16:41
Her gün yarım saat yürümenin sağlık açısından faydaları nelerdir?

Korona virüs salgını sonrası tüm dünya evlere hapsoldu. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkemizde de hafta sonları ve resmi tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Evde kalma süresi artıkça kilo almaya, hareket edilmemesi nedeniyle bazı eklem rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Uzmanlar her gün en az yarım saat yürümenin önemine vurgu yapıyor.

Bilimsel değerlere göre bir insan günde 30 bin adım atmalıdır. 30 bin adım ortalama 25 km denk gelir. Ancak günümüzde insanların yürüyüş ortalaması 7-8 bin adım arasında değişiyor. Korona virüs salgını sürecinde elbette yürüyüş yapmak zor ancak fırsat oluştuğunda günde yarım saat yürümek sağlığınız açısında iyi olacaktır. Yarım saat yürüyüş ortalama 2-3 km denk gelir ve buda 3 bin adıma denk gelir. Günde yarım saat yürüyüş yaparak birçok sağlık sorununu engellemiş olursunuz.

Yürüyüş kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır

Uzmanlar yapılan araştırmalara göre günde ortalama 30 dakika yürüyüş yapan birinin kalp damar rahatsızlıklarına yakalanma riskinin daha az olduğunu söylüyor. Günümüzde ölümlerin %15’i kalp damar rahatsızlıkları nedeniyle gerçekleşiyor.

Yürümek bir ilaç veya egzersizle eşittir. Bağışıklık sistemi güçlenir ve hastalıklara bizleri korur.

Diyabet, astım, kanser; bu üçlüden korur

Her gün düzenli olarak yürüyüş yapan birinin diyabet, astım ve kansere yakalanması daha azdır. Günümüzde birçok insan bu üç hastalıktan şikayetçidir. Bu hastalıklara karşı ilaç kullanmak yaygın olarak tercih edilse de hastalığa yakalanmama ihtimalini azaltmak için günde yarım saat yürümek iyi gelecektir. Düzenli yürüyüş yapmak sizi zinde hissettirecek ve belli bir süre geçtikten sonra yürüme isteği sizde bağımlılık yapacaktır. Bir gün yürümediğinizde kendinizi kötü hissedecek ve sonraki gün istekle yürüyeceksiniz. Bu spor bağımlılığı belki de en güzel bağımlılıklardan biridir.

Kolon ve meme kanserinden korur

Uzmanlar günde yarım saat yürüyerek meme ve kolon kanserine yakalanma riskinin azaldığını söylüyor. Kolon kanseri kalın bağırsakta oluşur bu nedenle düzenli yürüyüş yapan birinin sindirimi hareketli olacak ve kanser olmasını engelleyecektir.

Kemik erimesini önler

Düzenli yürüyüş yapmak sizi zinde tutacak ve eklemlerin güçlenmesine neden olacaktır. Hareket sayınız arttıkça kemik erimesi sorunu yaşamazsınız.

Enerjiyi arttırır iyi hissedersiniz

Dediğimiz gibi yürüyüş bir spordur ve spor bağımlık yapar. Spor yaptıkça kendinizi zinde hissedecek ve psikolojik olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz.

Depresyon ihtimalini azaltır

Uzmanların uzun süreler boyunca yaptıkları araştırmalar sonucu günde yarım saat yürüyüş yapan birinin depresyona girmeyeceğini söylüyor. Bunun başlıca nedeni insanın kendisini zinde ve moral olarak yüksek hissetmesinden gelir. Spor yapmak siz özgür ve özgüvenli hissettirir ve bu depresyona girmenizi engeller.

Kilolarla savaşır

Günlük yarım saat yürüyüş yapan bir kişi ortalama 200 kalori yakmaktadır. Yürüyüş yapmak bir spordur ve bunu hem sağlığınız hem de fit bir görünüme ulaşmak için yapabilirsiniz. Günlük yarım saat yürüyüş yapan biri uygun bir diyet programı ve 1 aylık düzenli yürüyüşün ardından 10 kiloya kadar kilo verebilir.

Cinsel isteği arttırır menopozu geciktirir

Düzenli yürüyüş yapmak sizi fiziksel olarak zinde hissettirecek ve rahat hareket etmenizi sağlayacaktır. Bu durum cinsel hayatınızı da pozitif yönde etkileyecektir.

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Son Güncelleme: 05.05.2020 16:41
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