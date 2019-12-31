Heyet sağlık raporu nereden, nasıl alınır? Heyet raporu ne kadar sürede hazır olur?

Kişinin hastalık durumunu gösteren resmi belgeye heyet raporu denilmektedir. Heyet raporu uzman doktorlar tarafından verilmektedir. Bazı kurumlar kişiden bu belgeyi talep eder ve bu raporda uzman doktorlar ile başhekimin imzası yer alır.

Heyet raporu nasıl alınır?

Heyet raporu almak için öncelikle hastanın tam teşekkülü bir hastanenin danışma bölümüne başvurarak, heyet raporu isteğine dair dilekçe doldurulması gerekir. Dilekçede raporun hangi nedenle istendiği açıkça belirtilmelidir. Danışman teslim aldığı dilekçeyi sağlık birimine iletir ve ardından hastanın kaydı açılarak heyet raporu ücreti yatırılır.

İşlemler tamamlandıktan sonra yetkililer tarafından hastaya bilgi verilir. Hastanın tüm muayeneleri tamamlandıktan sonra sonuçlar hastaya teslim edilir. Gerekli evraklar tamamlandıktan sonra heyet hasta hakkında ortak bir karara vararak rapor düzenleyip imzalar. Son olarak teslime hazır hale gelen raporu sağlık kurumu birimine giderek alabilirsiniz.

Heyet raporu ne kadar sürede hazırlanır?

Heyet raporu almak için belgelerin eksiksiz olması gerekir. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve heyet raporu talep dilekçesi ile müracaat edilmelidir.

Heyet raporunun alınma süresi 2 ile 5 iş günü arası sürmektedir. Bu süre özel hastanelerde daha kısa olmaktadır. Heyet raporu istenen kurumdan alınacak resmi bir belge rapor sürecini kolaylaştıracaktır. Raporda istenilen bölümlerden tahlillerin yapılması, sonuçların daha hızlı çıkmasını sağlar.

Heyet raporu ücreti nedir?

Heyet raporu ücretlerinde net bir tutar bulunmamaktadır. Her hastane farklı bir tutar talep etmektedir.

Heyet raporu neden talep edilir?

Heyet raporu engelli kişilerin tespitinde, askerlikten muafiyet işlemlerinde, yurtdışına çıkış işlemlerinde ve daha birçok durumda çeşitli kurumlar tarafından talep edilmektedir. Raporu isteyen kurumdan rapor istenildiğine dair bir belge almak başvuruda kolaylık sağlayacaktır.