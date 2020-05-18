Hipertansiyon nedir? Hipertansiyon hastaları nelere dikkat etmelidir?

Genellikle sinsi bir setir halinde görüldüğü için “sessiz katil” olarak da adlandırılan hipertansiyon dünya nüfusu içerisinde en önemli bir sağlık sorunlarından birisidir. Genellikle rutin kan basıncı ölçümleri sırasında fark edilebilen bu hastalık belli bir seviyenin üzerindeyse tansiyon, 140/90 mmHg'nin üzerinde olan bu anlamlarda değişiklik gösteren rakamlarda çıkarsa da Tıp dilinde hipertansiyon hastalığı olarak değerlendiriliyor.

Hastanın doktora baş ağrısından kulak çınlamasına, sık idrara çıkmaktan bulanık görmeye kadar farklı nedenlerle başvurması sonrasında ortaya çıkan hipertansiyonun değerleri geçtiğimiz yıl Amerikan Kardiyoloji Derneği'nin yayınladığı bir kılavuzda bu değerler bir basamak daha ileri götürüldü ve 130/80 mmHg basıncın üstünün hipertansiyon olarak kabul edildiği açıklandı.

Hipertansiyonun içerisinde yapılan derecelendirmelerle hastalığın şiddeti de ortaya çıkıyor ve bunlar 130-140mmHg/80-89mmHg prehipertansiyon, 140-159/90-99 mmHg 1. derece hipertansiyon, 160-179/100-109 mmHg 2. derece hipertansiyon 180/110 mmHg ve üzeri ise 3. derece hipertansiyon olarak değerlendiriliyor.

Koronavirüsle mücadele içerisinde olduğumuz şu günlerde özellikle kronik hastalığı olan herkesin başta da hipertansiyon ve kalp hastalarının virüse yakalanmamak için çok dikkatli olmaları isteniyor. Uzmanlar, kronik hastalığı olanlarda hastalığın daha ağır seyrettiğini be buna bağlı olarak da iyileşme süresinin daha uzun olduğunu belirtiyorlar. Bu yüzden en önemli öneri mutlaka evde kalmalı ve izole olmaları, dengeli beslenmeleri ve mutlaka ilaçlarını düzenli olarak kullanmalarıdır.

Hipertansiyon hastası olanların karantina döneminde dikkat etmeleri bir diğre nokta ise kilo almaktan kaçınmak olmalıdır. Evlerde kalma ve hareketsiz yaşamla birlikte tüketilen yoğun hamur işleri hem sağlık hemde kilo anlamında büyük risk taşıyor. Mümkün olduğunca kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağı tercih edilmeli. Evde basit fizik hareketleri, düzenli olarak en az 15-20 dakika egzersiz yapılması önerilir.

"İLAÇLAR MUTLAKA AKSATILMAMALI"

Hasta eğer prehipertansiyon dönemindeyse ve diyabet, kalp damar rahatsızlığı gibi başka bir rahatsızlığı yoksa hayat tarzı değişiklikleri ve diyet değişiklikleri ile takip edilebilir. Evre 1 tansiyon hastaları, eğer eşlik eden başka hastalık yoksa yaşam tarzı değişiklikleriyle yakından izlenir. Fakat ek bir hastalık varlığında evre 1'den itibaren ilaç tedavisine başlanmalıdır. Ancak evre 2 ve 3 hastalar için tedavi kesilmesi gibi bir olasılık yoktur. Hayat boyu ilaç tedavisi almak zorundadırlar.

Uzmanlar ayrıca; Hipertansiyon hastalarının tuzu kısıtlamasına dikkat etmelerini önerirken meyve ve sebze tüketimini artırmalarını söylüyorlar. Doymuş yağ alımını azaltmak, sigara kullanımından vazgeçmek, Kafein alımını en az seviyeye indirmek ve stresten uzak durmakta oldukça büyük fayda sağlayacaktır. Arıca; nefes terapileri ve yoga yapmakta hipertansiyonun kontrolü için oldukça önemlidir.

