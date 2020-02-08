Hollanda'da ötanaziyle ölmek isteyenlerin sayısı yüzde 22 arttı

Hollanda'da 2002 yılında 'dayanılmaz ağrılara sahip olan ve iyileşme umudu bulunmayan' kişilere hak olarak tanınan ötanazi uygulaması yürürlüğe girerek yasallaşmıştı. Söz konusu yasayla birlikte gelen ötanazi yoluyla ise hayatını sonlandırmak isteyenlerin sayısı 2019 yılı istatisklerine bir önceki yıla oranla yüzde 22 artış meydana geldi.
Hastanın ötenazi talebini önce aile hekimi tarafından incemesinin ardından en az bir doktorun daha katıldığı bir heyet ile tekrar değerlendirmeye alınan talep daha sonra karara bağlanıyor ötanazi isteği kabul edilen hastanın solunumu ilaç vasıtasıyla tamamen durduruluyor.