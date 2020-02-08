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Hollanda'da ötanaziyle ölmek isteyenlerin sayısı yüzde 22 arttı

Hollanda'da 2002 yılında yasalaşan kişinin dayanılmaz ağrı ve kesinleşmiş iyileşememe durumlarında ötenazi hakkı bir önceki yıla oranla yüzde 22 oranında artış gösterdi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 14:45
Hollanda'da ötanaziyle ölmek isteyenlerin sayısı yüzde 22 arttı

Hollanda'da 2002 yılında 'dayanılmaz ağrılara sahip olan ve iyileşme umudu bulunmayan' kişilere hak olarak tanınan ötanazi uygulaması yürürlüğe girerek yasallaşmıştı. Söz konusu yasayla birlikte gelen ötanazi yoluyla ise hayatını sonlandırmak isteyenlerin sayısı 2019 yılı istatisklerine bir önceki yıla oranla yüzde 22 artış meydana geldi.

Geçtiğimiz yıl 3 bin 122 hastadan gelen ötanazi isteği değerlendirmelere alındı ve bunlardan sadece 900'ü kabul edildi. Hollanda’nın idari başkenti Lahey’deki Ötanazi Uzmanlık Merkezinin Direktörü Steven Pleiter, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendilerine her gün yaklaşık 13 talebin geldiğini ve bu talepler değerlendirildiğinde ise bunların çoğunun bunama ve yaşlılıktan kaynaklı ortaya çıkan hastalıklar olduğunu söyledi.

Hastanın ötenazi talebini önce aile hekimi tarafından incemesinin ardından en az bir doktorun daha katıldığı bir heyet ile tekrar değerlendirmeye alınan talep daha sonra karara bağlanıyor ötanazi isteği kabul edilen hastanın solunumu ilaç vasıtasıyla tamamen durduruluyor.

Anahtar Kelimeler:
HollandaÖtenazi
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