IKEA, Çin'de bulunan 14 mağazasını kapattı!

İsveç merkezli uluslararası mobilya mağazası IKEA, Çin'de bulunan 14 mağazasını koronavirüsü nedeniyle geçici olarak kapattığını duyurdu. 132 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin virüsten etkilenmesine neden olan salgın ile ilgili yapılan hükümet çalışmalarına destek olmak ve çalışanların sağlıklarının düşünülerek alınmış olan bu kararı IKEA Mobilya Mağazaları Basın Sözcüsü Jon Egerlid açıkladı.

Ülke genelinde virüsün kontrol altına tutulana kadar mağazaların kapalı kalacağını söyleyen Egerlid, "Müşterilerimizin ve çalışanların sağlığı ve güvenliği IKEA'da her zaman en önemli önceliktir. Çin hükümeti virüsün yayılmasını etkili bir şekilde kontrol altına alana kadar Çin'deki mağazalarımızın 14 tanesi geçici olarak kapanacaktır" diye konuştu.

Egerlid açıklamasında ayrıca, "IKEA çalışanlarının şimdilik evde kalmasına izin verildi. Maaşlarını tam gününde alacaklar" ifadelerine de yer verdi.

Çin'de toplam 14 mağazası bulunan IKEA'nın mağazalarının bir kısmı resmi karardan önce kapandığı belirtilirken 30 Ocak tarihinden itibaren de diğer bütün mağazalarında salgına karşı kapatılacağı aktarıldı.