İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
90956
ALTIN
352.448
DOLAR
6.7328
STERLİN
8.2736
EURO
7.2814

İkinci Bilim Kurulu’ndaki 7 profesörün ismi belli oldu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında var olan Bilim Kurulu'na ek olarak ikinci bir Bilim Kurulu oluşturuldu. Kurula katılan 7 profesörün isimleri de belli oldu. Peki, ikinci Bilim Kurulu'nda kimler var?

06 Nisan 2020 Pazartesi 10:52
İkinci Bilim Kurulu’ndaki 7 profesörün ismi belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak koronavirüs ile mücadele kapsamında ikinci bir bilim kuurlu hazırlığı yapıldığını duyurmuştu. Bakan Koca açıklamasında, “Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Aralarında Prof. Dr. Pınar Okyay'ın da bulunduğu 7 halk sağlığı uzmanı bilim kuruluna davet edildi. Kurula; Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter davet edilirken katılım gösteren uzmanlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya katıldılar. 

Prof. Dr. Pınar Okyay

Halk Sağlığı Uzmanları Dernek Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay, toplantı sonrasında salgınla ilgili alınması gereken önlemleri hakkında açıklamalarda bulunurken konuşmasında, "Vatandaşların yaşamsal desteğini sağlayan meslekler dışındaki alanlara kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Evde kalan vatandaşların ihtiyaç ve güvenliklerinin sağlanması çok önemli. Besin zincirini sağlayan lojistik taşımacılık, fırın ve eczaneler gibi alanlarda çalışanlara yönelik alınacak özel önlemler ile iş gücünden düşmelerinin de önün geçilmeli. Kısa zamanda yerelde verileri okuyarak oluşan kümelere göre yaşamı kısıtlayıcı önlemler alınmalı." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ikinci Bilim KuruluKurul üyeleriPınar Okyay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı için umut veren gelişme! Koronavirüsün zayıf noktası bulundu!
Aşı için umut veren gelişme! Koronavirüsün zayıf noktası bulundu!
Türkiye'de Kovid 19'a karşı en etkili ilaç kullanılmaya başlandı
Türkiye'de Kovid 19'a karşı en etkili ilaç kullanılmaya başlandı
İmmün Plazma tedavisi için tarih belli oldu
İmmün Plazma tedavisi için tarih belli oldu
Koronavirüsünün ortaya çıkan yeni zararı! Akciğer harici beyinde de hasar oluşturuyor
Koronavirüsünün ortaya çıkan yeni zararı! Akciğer harici beyinde de hasar oluşturuyor
Virüs salgınından korunmanın bir diğer yolu para yerine kredi kartı ile ödeme
Virüs salgınından korunmanın bir diğer yolu para yerine kredi kartı ile ödeme
Üzerlik bitkisi nedir, nerelerde yetişir? Koronavirüste üzerlik bitkisi gerçekten işe yarıyor mu? Türkmenistan'da hiç bir vaka yok!
Üzerlik bitkisi nedir, nerelerde yetişir? Koronavirüste üzerlik bitkisi gerçekten işe yarıyor mu? Türkmenistan'da hiç bir vaka yok!

Popüler Haberler

Rüyada dereotu pişirdiğini görmek ne demek, ne anlama gelir?
KYK bursu hangi durumlarda kesilir? KYK kredisi bursa dönüştürülür mü?
Rüyada dergah görmenin anlamı ne demek, ne anlama gelir?
Kronik yorgunluk nedir, neden olur? Kronik yorgunluk belirtileri ve tedavi yöntemleri
Rüyada dere görmenin anlamı nedir, ne demek, ne anlama gelir?
Zahide Yetiş neden yok, neden yayınlanmadı, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Yasak Elma neden yayınlanmıyor? Sezon finali mi yaptı? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
E-Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar? E-devlet sosyal yardım sorgulama
2. Sayfa programı neden yok, ne zaman yayınlanacak? 2. Sayfa yeni yayın günü ve saati
Star TV Gerçeğin Peşinde yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Koronavirüse karşı yıkanabilir nano yüz maskesi fiyatları
2020 yeni doğan bebeğin nüfus cüzdanı çıkarma işlemleri nelerdir? Yeni doğan bebeğe nüfus için gerekli belgeler
Türkiye’deki büyükşehirler hangileridir? kaç tane büyükşehir vardır? Türkiye büyükşehir listesi TAM LİSTE
Süper Lig'de maçlar en erken ne zaman başlar?
Yaşlılık maaşı nedir? Kaç yaşından sonra ödenmeye başlanır? Başvuru şartları nelerdir?
Ev Yapımı dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Seksenler oyuncularından Ev Yapımı dizisi
Tüp bebek tedavisi için beslenme ve sağlıklı yaşam önerileri
İstanbul'a giriş çıkış seyahat izni verilen nedenler neler?
PTT bedava maske sitesi adresi ne? EPTTAVM ücretsiz maske sitesi çöktü mü, neden açılmıyor?
Galatasaray Espor - Lazio Esports maçı şifresiz yayını nasıl, nerden izlenir, hangi kanalda?
Rüyada deprem olduğunu görmek ne demek, ne anlama gelir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.