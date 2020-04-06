İkinci Bilim Kurulu’ndaki 7 profesörün ismi belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak koronavirüs ile mücadele kapsamında ikinci bir bilim kuurlu hazırlığı yapıldığını duyurmuştu. Bakan Koca açıklamasında, “Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Aralarında Prof. Dr.'ın da bulunduğu 7 halk sağlığı uzmanı bilim kuruluna davet edildi. Kurula; Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter davet edilirken katılım gösteren uzmanlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya katıldılar.

Halk Sağlığı Uzmanları Dernek Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay, toplantı sonrasında salgınla ilgili alınması gereken önlemleri hakkında açıklamalarda bulunurken konuşmasında, "Vatandaşların yaşamsal desteğini sağlayan meslekler dışındaki alanlara kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Evde kalan vatandaşların ihtiyaç ve güvenliklerinin sağlanması çok önemli. Besin zincirini sağlayan lojistik taşımacılık, fırın ve eczaneler gibi alanlarda çalışanlara yönelik alınacak özel önlemler ile iş gücünden düşmelerinin de önün geçilmeli. Kısa zamanda yerelde verileri okuyarak oluşan kümelere göre yaşamı kısıtlayıcı önlemler alınmalı." ifadelerine yer verdi.