İkinci Bilim Kurulu’ndaki 7 profesörün ismi belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak koronavirüs ile mücadele kapsamında ikinci bir bilim kuurlu hazırlığı yapıldığını duyurmuştu. Bakan Koca açıklamasında, “Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.
Halk Sağlığı Uzmanları Dernek Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay, toplantı sonrasında salgınla ilgili alınması gereken önlemleri hakkında açıklamalarda bulunurken konuşmasında, "Vatandaşların yaşamsal desteğini sağlayan meslekler dışındaki alanlara kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Evde kalan vatandaşların ihtiyaç ve güvenliklerinin sağlanması çok önemli. Besin zincirini sağlayan lojistik taşımacılık, fırın ve eczaneler gibi alanlarda çalışanlara yönelik alınacak özel önlemler ile iş gücünden düşmelerinin de önün geçilmeli. Kısa zamanda yerelde verileri okuyarak oluşan kümelere göre yaşamı kısıtlayıcı önlemler alınmalı." ifadelerine yer verdi.