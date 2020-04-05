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İmmün Plazma tedavisi için tarih belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacağı ile ilgili onayın verildikten sonra başlatılan çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada "immün plazma" tedavisinin de uygulanacağı tarihin belirlendiği duyuruldu.

05 Nisan 2020 Pazar 11:17
İmmün Plazma tedavisi için tarih belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonluğunda, küresel bir sağlık sorunu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacağı duyurulan "immün plazma" tedavisi hakkında yapılan bir açıklamada tedavinin başlayacağı tarhin belli olduğu bildirildi.

Önümüzdeki hafta devreye alınarak uygulamaya geçecek olan İmmün plazma tedavisinde koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavi sürecinden sonra iyileşerek taburcu olan hastalardan alınan ve Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor.

Bu tedavi yönteine göre ise kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedeflenirken, plazmada yer alan "immünglobulin" denilen antikorların yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edilmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanlığının onayıyla başlatıukan plazma bağışı Türk Kızılayı'nın İstanbul'daki Kartal, Zeynep Kamil, Çapa ve Başakşehir olmak üzere 4 merkezinden alınabilecek. Ankara, İzmir ve diğer bölgelerdeki detaylı adresler de vatandaşlara ulaştırılacak.

Anahtar Kelimeler:
TedaviKoronavirüsüImmün Plazma
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