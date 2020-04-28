İmmün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta koronayı yendi

Malatya’da yaşayan ve 30 Mart tarhinde rahatsızlanarak geldiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde koronavirüs teşhisi konulan 56 yaşındaki Abidin Aybar'ın hemen tedavisine başlanılmıştı. Bir süre sonra durumu ağırlayaş ve yoğun bakıma alınan Aybar'a 5 Nisan günü immün plazma nakli yapıldı.

Türkiye’de plazma naklinin ilk uygulandığı hasta olaraka kayıtlara geçen Abidin Aybar'ın doktoru, 15 Nisan’da iyileşme görülmeye başladığını ve kısa bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarılacağını duyurmuştu. Bugün hastaneden sevindirici bir haber geldi ve yapılan son testlerde koronavirüsünü yendiği belirlenen Aybar, yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İmmün plazma tedavisiyle iyileşmesi sağlanan Abidin Aybar’ınile ilgili yaptığı açıklada şunları söyledi:

"Nakilden 7 gün sonra hastamızın ‘Covid-19’ testi negatife döndü, 10’uncu günde de hastamız entübasyondan ve makineden kurtuldu. Dün itibarıyla da hastamız yoğun bakımdan servise çıktı. Aslında hastamızın halihazırdaki tablosunda koronavirüsle ilgili bir problem kalmadı. Koronavirüse yönelik ilaç da kullanmıyor. Hastamızın koronavirüsü tümüyle atlattığını söyleyebilirim.

Şimdi uzun müddet yoğun bakımda kaldığı ve makineye bağlı olduğu için kas güçsüzlüğü var, bu nedenle fizik tedavisine başladık. Servisimizde birkaç gün, belki 1 hafta fizik tedavi alacak sonra da taburcu edeceğiz."

Prof. Dr. Kızılay, ayrıca uzun süre yoğun bakımda tedavi gören hastanın virüsü yenmesinin ardından moralinde de bir düzelme olduğunu ve bununda bundan sonraki iyileşme sürecini hızlandıracağını da söyledi.