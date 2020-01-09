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İnfluenza virüsüne dikkat! 8 saate kadar canlı kalabiliyor

Uzmanlar halk arasında domuz gribi olarak bilinen influenza virüsünün 8 saate kadar canlı olarak kalabildiklerini belirtiyorlar. Ellerin sık sık yıkanmasını ve mutlaka yatak istirahatinin yapılmasını söyleyen uzmanlar bol miktarda sıvı tüketimin de gerçekleştirmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

09 Ocak 2020 Perşembe 14:17
İnfluenza virüsüne dikkat! 8 saate kadar canlı kalabiliyor

Sonbahar ve özellikle kış aylarında salgın olarak dolaşan influenza A (H1N1) tipi virüsünün bulaşmış olduğu yerde 2 ila 8 saat saat boyunca sanlı olarak kaldığını belirten uzmanlar, bu virüse karşı alınacak önlemlerle ilgili önemli uyarılarda bulundular. 

Bol sıvı tüketimi yapılması ve ellerin sık sık yıkanması gerektiğini söyleyen uzmanlar, influenza hastalığının çocuklarda yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı, yaygın kas ağrıları oluşturduğunu belirterek uyarılarda bulunuyorlar.

Burun akıntısı ve hapşırma durumlarının sık yaşandığını ve bunlarla ilgili mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar özellikle gebelik yaşayan anne adaylarının risk altında olduğunu söyleyerek bağışıklık sistemi bozukluğu olanların, 2 yaş altındaki çocukların, kronik hastalığı olanların, obezlerin ve 65 yaş üstü bireylerinde risk grubunda yer aldığını ve hastalığın bu grup dahilinde olanlarda daha ağır seyrettiğini belirtiyorlar.

İnfluenza virüslerinin öksürük ve hapşırma ile havaya saçılan damlacıkların soluyarak veya eller aracılığı ile debulaştığını söyleyen uzmanlar virüsün bulaştığı yüzeylerde 2 ila 8 saat boyunca canlılığını koruduğunu ve kuluçka süresinin de 1-4 gün kadar olduğunu kaydediyorlar. Sonrasında hastada klinik semptomların görüldüğünü ve tanısının da boğaz sürüntüsünün alınıp hızlı antijen testleriyle yapıldığını aktaran uzmanlar, Antiviral ajanlara ek olarak hastaya ağrı kesici ateş düşürücü, burun tıkanıklığını giderici ilaçlar verilerek tedavisinin yapıldığı ve hastanın mutlaka yatak istirahati yapması gerektiğini belirtiyorlar.

Anahtar Kelimeler:
İnfluenza VirüsüGripDomuz Gribi
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