İngiliz uzmanlar, koronavirüste aşıyı değil ilacı savunuyorlar!

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına karşı bilim insanları aşı geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, İngiltere'den koronavirüs tedavisine karşı farklı bir görüş ortaya atıldı.

Oxford Üniversitesinin geçtiğimiz günlerdenı insanlar üzerinde denemek için test sonuçlarının Haziran ayında olacağını açıklaması üzerine İngiltere'de bulunan Chelsea ve Westminster Hastanesi uzmanlarından konuyla ilgili ezber bozan bir açıklama geldi.

Koronavirüs salgının bitişi için herkesin aşıdan çare umduğunun belirten uzmanlar, geliştirilecek ilaçların kısa vadede daha kritik bir rol oynayacağını savundular ve buna örnek olarakta HIV hastaşığını örnek gösterdiler. Henüz bir aşı olmamasına rağmen ilaçların hastalığın kontrol altına alınabildiğine dikkat çeken Chelsea ve Westminster Hastanesi'nden Dr. Michael Pelly, dünya genelinde 120’den fazla ilacın virüs tedavisine karşı test edildiğini söyledi.

İngiliz uzman Dr. Pelly, araştırma çalışmalarında kendilerinin 450 hastaya favipiravir ve hidroksiklorokin ilaçlarının kullanıldığını belirtti ve test sonuçlarının gelmesiyle kısıtlamaların tahminlerin de ötesinde Haziran ayı başında gevşetilebileceğini kaydetti. Dr. Pelly, bu sonuçlarla birlikte yaz ortalarına doğru tedbir ve yasakların tamaman kalkabileceğini öne sürerek "Sonsuza kadar karantinada kalamayız. Aşıya uzun vadede, ilaca ise hastalığın her aşamasında ihtiyacımız var" diye konuştu.

