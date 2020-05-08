İngiltere'de 91 KKTC vatandaşı hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında en fazla ölümün yaşandığı İngiltere’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı KKTC vatandaşlarının ölü sayısını paylaştı.

Tuncalı Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamalarda Covid-19 salgınında İngiltere’de yaşayan 91 vatandaşımız hayatını kaybetti dedi.

İngiltere’de 91 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini söyleyen Tuncalı "Bu zorlu süreçte 26 yaşından 94 yaşına kadar, genç yaşlı, baba oğul, iki kardeş, aynı aileden 3 kişi ve Erenköy Mücahitlerimiz gibi toplumumuzun çok değerli isimlerini yitirdik. Toplumumuza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz" dedi.

İlk başlarda umursamaz ve tedbirsiz tavırlar sergileyen İngiltere’yi eleştiren Tuncalı, herkes gibi Kıbrıs Türkleri de bu süreçten olumsuz etkilendi dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 19:30