İnternette cerrahi maske satışları başladı! Maskeler tek olarak alınabiliyor

Koronavirüs salgınında en önmeli koruma kalkanı olarak bilinen ve kullanılması zorunlu haline getirilen cerrahi maskelerin Cumhurbaşkanlığı kararı ile tekrar satışına izin verilmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından tavan fiyat uygulaması getirilen maskelerin üst limit fiyatıda 1 TL olarak belirlendi.

üzerinden de satışlarına başlanan cerrahi maskeler, tek olarak alınabildiği gibi, 5’lik, 10’luk ve 25’lik paketler halinde bulunabiliyor. Bakanlık kararıyla birlikte bir çok internet sitesinde, tek satılan maskelerin fiyatı 85-89 kuruş civarlarına kadar düşerken bazı özel alışveriş sitelerinde tek maske 1 liranın altında fiyat konuldu. diğer taraftan 'E-pttavm.com'da da 10’luk ve 5’lik maske paketleri satışlarına başlandı.

Tavan fiyat uygulaması ile birlikte 1 TL üst limit fiyatı konulan tıbbi maske, ilk olarak 50’lik paketlerle marketlerde satışa sunulmasının ardından, vatandaşlar 5 ve 10’luk paket halinde satış yapılmasını talep ettiler. Bu talepler artınca üreticilerle görüşen Ticaret Bakanlığı yetkilileri, 10’luk paketlerin de piyasaya sürülmesini öngördü. Yapılacak planlama ve çalışmaların ardından, 5’lik ve 10’luk paket cerrahi maskelerin bir süre sonra eczane, market ve tıbbi ürün perakendecilerine gelmesi bekleniyor.



