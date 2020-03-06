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İran'da karantina merkezinin başhekimine koronavirüs teşhisi konuldu

İran'da koronavirüsün ilk çıktığı kent olan Kum'daki karantina merkezlerinden Kamkar-Arabniya Hastanesi'nin Başhekimi Cevad Hudadadi'ye salgın teşhisi konuldu.

06 Mart 2020 Cuma 22:54
İran'da karantina merkezinin başhekimine koronavirüs teşhisi konuldu

İran'da hızla yayılmaya devam eden ve şu ana kadar 124 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını şimdi de karantina merkezinin başhekimine bulaştı. İran'ın Kum kentinde bulunan Kamkar-Arabniya Hastanesi'nin Başhekimi Cevad Hudadadi'nin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi taraından yapılan yazılı açıklamada, salgının ülkede görüldüğü ilk andan itibaren virüsle mücadele eden Başhekim Hudadadi'ye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve başhekimin teşhis konulur konulmaz karantina ve tedavi altına alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde, Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir'e ve iki yardımcısı ile birlikte üniversitede görevli iki doktorunda Kovid-19'a yakalandığı aktarılmıştı.

19 Şubat'ta Kum kentinde tespiti yapılan Kovid-19 salgını İran'ın neredeyse tüm bölgelerine yayılmış vaziyette olduğu kaydedilirken ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 4 bin 747'ye ulaştığı ve 124 kişinin de salgın yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.

Meclis içerisinde de koronavirüsü ile mücadele edenler arasında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, bazı bakan ve bakan yardımcıları ile 24 milletvekilinin olduğu açıklanırken vürüs nedeniyle ölen 124 kişi arasında eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ile İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da bulunduğu aktarıldı.

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İranKoronavirüsüKarantina MerkeziBaşhekimCevad Hudadadi
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