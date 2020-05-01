İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Işıltılı bir cilde sahip olmak için uygulayabileceğiniz doğal yöntemler

Herkes ışıltılı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istemektedir. Işıltılı bir cilde sahip olmak için herkesin evlerinde uygulayabileceği doğal yöntemler vardır. Bu yöntemler sayesinde istenilen cilde sahip olunabilir.

01 Mayıs 2020 Cuma 11:24
Işıltılı bir cilde sahip olmak için uygulayabileceğiniz doğal yöntemler

Her kadın ışıltılı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istemektedir. Bunun için de ilk olarak cildin sağlıklı tutulması gerekmektedir. Ancak gün içerisinde yapılan makyaj ve günlerin temposu cilde zarar verebilmektedir. Cildi en fazla etkileyen etken strestir.

Sağlıklı ve Işıltılı Bir Cilt İçin Neler Yapılmalıdır?

Pürüzsüz ve ışıltılı bir cilde sahip olmak için ilk olarak stres ve zararlı besinlerden uzak durmak gerekmektedir. Bunun için ilk olarak cilt türünün keşfedilmesi, dengeli ve sağlıklı beslenilmesi, cilde uygun maske kullanılması, düzenli uykunun alınması ve spor yapılması gerekmektedir.

Cilt Türünü Keşfetmek

Bir cilde bakım yapabilmek için ilk olarak cilt türünün keşfedilmesi gerekmektedir. Cilt türüne göre yeterli nemlendirme ve yeterli bakım yapılmalıdır.

Normal bir cilde sahip olan kişiler en az sorunu olan kişilerdir. Bu kişiler kısa bir bakımla ışıltılı bir cilde sahip olabilir. Kuru cildi olan kişiler ise kolay bir şekilde solgun gözükebilir. Bu ciltler için kapsamlı bakım ve düzenli maskelerin yapılması gerekmektedir.

Yağlı cilde sahip olanlar ise en sorunlu kişilerdir. Bu kişilerin cildi genellikle parlak gözükür ve genişlemiş gözeneklere sahiptirler. Temizliğin çok dikkatli yapılması ve çok fazla krem kullanılmaması gerekmektedir.

Hassas ciltler ise hem kuru kalabilir hem de kolay bir şekilde mikrop kapabilir. Bu ciltlerin ışıltılı bir görünüme kavuşabilmesi için doğru bakım ürünlerinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Dengeli ve Gerekli Besinleri Tüketmek

Güzel bir cildin vazgeçilmezi sağlıklı ve gereken besinlerin tüketilmesinden geçer. Bunun için ise yağlı ve fazla asitli besinlerden kaçınmak gerekmektedir. Önek olarak muz, limon, papatya ve çilek gibi sağlıklı besinleri tüketmek cildi parlak gösterecektir.

Cilde Uygun Maske Tercih Etmek

Parlak ciltler için evde en iyi maskeler hazırlanabilir. Cilt türünü öğrenen kişiler, kendi ciltleri için uygun maskeyi düzenli olarak yaparak parlak bir cilde sahip olabilir.

Düzenli ve Yeterli Uyku Almak

Düzenli uygu hem vücut sağlığı hem de cilt açısından çok önemlidir. Düzenli ve yeterli uyku bir cildi her zaman sağlıklı ve parlak gösterecektir.

Yeterli Sporu Yapmak

Spor bir vücut için en gerekli unsurlardan bir tanesidir. Beden ve ruh sağlığı için düzenli olarak spor yapmak gerekir. Düzenli spor yapan kişiler ciltlerinin de bu durumdan etkilendiğini bilir. Düzenli spor cilde en faydalı aktivitelerdendir.

Bu yöntemler sayesinde cildinizi ışıltılı ve parlak gösterebilirsiniz. Ayrıca parlak bir cilt için fazlasıyla da su tüketmek gerekmektedir.

Gündemdeki haberleri her an takipte kal! Tüm manşetler ve daha fazlası mobil uygulamamızda! Hemen indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

İş ilanlarından kamu haberlerine, gündemdeki tüm haberler en objektif yazarların kalemlerinden! Haberport Facebook grubuna katıl, anında takibe başla! >>>Hemen Haberport Facebook Grubunu Takibe Al!

Son Güncelleme: 01.05.2020 11:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırsatçılar bunu yaptı! Korona'dan iyileşen hastaların kanları sanalda satışta
Fırsatçılar bunu yaptı! Korona'dan iyileşen hastaların kanları sanalda satışta
Migreni olanlar dikkat! Mayalı yiyecekler ağrıyı tetikleyebilir
Migreni olanlar dikkat! Mayalı yiyecekler ağrıyı tetikleyebilir
Enfekte hastalıklar grubunda yer alan Lyme hastalığı nedir? Lyme mikrobu nasıl bulaşır? Tedavisi var mı?
Enfekte hastalıklar grubunda yer alan Lyme hastalığı nedir? Lyme mikrobu nasıl bulaşır? Tedavisi var mı?
Kovid 19 aşısı Haziran'da hazır
Kovid 19 aşısı Haziran'da hazır
Sağlık Bakanlığı bünyesine bilimsel araştırmalar için yeni komisyon kuruldu
Sağlık Bakanlığı bünyesine bilimsel araştırmalar için yeni komisyon kuruldu
İstanbul Valiliğinden sağlık çalışanlarına destek! 12 bin 500 ücretsiz taksi seferi
İstanbul Valiliğinden sağlık çalışanlarına destek! 12 bin 500 ücretsiz taksi seferi

Popüler Haberler

Bankalarda işe personel alım süreci nasıl işler? Başvurular nasıl yapılır?
Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
QNB Finansbank’tan Hesaba yatan direkt 10.000 TL Kredi başvurusu nasıl yapılır? Bankaya gitmeden kredi
Hi-Level TV ilk kurulum ve uydu kurulumu kanal arama işlemleri
Korona yasakları ne zaman kalkar? AVM, cafe, kahve ve işyerleri ne zaman açılır?
65 Yaş üstüne sokağa çıkma izni ne zaman çıkacak?
Survivor Aycan ile Barış sevgili mi, aşk mı yaşıyor?
Emekliye üç maaş avans ödemesi Mayıs 2020'de geliyor mu? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi üç maaş avans başvuru şartları neler, nasıl alınacak?
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları
Netflix Güney Kore dizisi Extracurricular nasıl bir dizi, konusu ne?
Baraj dizisi ne zaman başlayacak? Baraj yeni bölüm için tarih belli oldu
ÖSYM 2020 YKS sınavı öne mi çekildi?
Koronavirüs tedbirleri sonrası berberler, kuaförler, AVM'ler ve diğer iş yerleri ne zaman açılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.