İsrail'den bilim insanlarının koronavirüse karşı aşı geliştirdikleri öne sürüldü

İsrail Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırılan bir haberde dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir aşı geliştirildiği öğrenildi. İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsünde görevli araştırmacıların Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirmek için bir süredir çalışmalar yürüttüğünün kaydedilen haberde, söz konusu aşının geliştirildiği ve bir kaç gün içerisinde kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

İsrail'in Ness Ziona kentinde bulunan araştırma merkezinde yapılan çalışmaların halen devam ettiği ve aşının bir kaç aşamada ve testlerden geçmesi gerektiği öğrenilirken bilim insanlarının virüsün biyolojik mekanizmasını anlamada 'önemli bir mesafe' katettiği ve Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirdiklerini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağı öne sürüldü.

Üzerinde çalışmaların devam ettiği aşının hazır olması halinde tam olarak kullanılabilmesinin bir kaç ayı bulabileceği aktarılan haberde ayrıca, İsrail Sağlık Bakanlığının ülkede 97 kişide Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurduğu da aktarıldı.