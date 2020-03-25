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İstanbul'dan üzen haber! 24 aile hekimi ile hemşirenin testleri pozitif çıktı

İstanbul’da sağlık çalışanlarından üzen haber geldi. Farklı ilçelerde görevli olan 24 aile hekimi ve hemşirede yapılan koronavirüsü testleri pozitif çıktı.

25 Mart 2020 Çarşamba 13:11
İstanbul'dan üzen haber! 24 aile hekimi ile hemşirenin testleri pozitif çıktı

Türkiye genelinde koronavirüsle mücadelede salgına karşı sağlık çalışanları canla başla mücadele ederken, İstanbul'dan üzen bir haber geldi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, kentin farklı ilçelerinde görevli olan toplam 24 aile hekimi ile hemşirenin koronavirüsü salgınına yakalandığını açıkladı.

Dr. Kutbettin Demir, konuyla ilgili yaptığı açıkalmada koronavirüsü testlerinin pozitif çıkan sağlık çalışanlarının genel olarak sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok." diye konuştu.

Martın ilk haftasına kadar toplum olarak bazı yanlışlar yapıldığına dikkat çeken Dr. Demir, açıklamasında "Şubat sonunda itibaren martın başına kadar yurtdışından gelen vatandaşlar rapor almak için aile hekimliğine müracaat ettiler. Bu sırada merkezde muayene için bekleyen yaşlılar ile temas edenler oldu. Aile hekimleri olarak en büyük eksiğimiz tulum ve gözlük” ifadelerini kullandı.
 

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IstanbulHemşireKoronavirüsAile HekimiPozitif
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