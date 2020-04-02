İstanbul Valiliği duyurdu! Sağlık çalışanlarına dinlenme alanları tahsis edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip loronavirü (Kovid-19) salgını ile mücadele içerisinde olan sağlık çalışanları dinlenme alanları oluşturulduğu ve 3 bin 151 odanın tahsis edildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden valilik kararı ile ilgili bir paylaşımda bulunarak paylaşımda, "İstanbul’da sağlık çalışanlarımız için 3.151 kişilik yer tahsis ettik. 2.166 çalışanımız şu an bu imkânı kullanıyor. Fedakâr sağlık çalışanlarımıza destek olan tüm; otel, sosyal tesis, misafirhane ve yurt yetkililerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verirken Valilik kanalıyla konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlandı.

Yapılan yazılı açıkalamada, "İstanbul Valiliği, Covid-19 pandemisine karşı gece gündüz büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarının hizmetine sunmak için konaklama yeri çalışması başlattı" denilerek şu ifadeleri kullanıldı:

"İstanbul´da toplamda 3.151 kişilik yer tahsis edildi. Sağlık çalışanlarımız İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Konaklama Koordinasyon Merkezi tarafından misafir edilmek üzere en yakın konaklama yerinde yönlendiriliyor. Hastanelerdeki görevlerini yaparken evlerine zamanında gidemeyen, hastane şartlarında yeterli dinlenme ve konaklama imkanı bulamayan sağlık çalışanlarımız oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivili toplum

kuruluşlarına ait yurtlarda misafir ediliyor. İstanbul´da kamuya ait sosyal tesislerin yatak kapasitesinin 2.140 sağlık çalışanlarımızın konaklamasına tahsis edildi. Bugün itibariyle 1.271 sağlık çalışanımız misafir ediliyor. Otel ve özel yurt işletmecilerimiz tarafından sağlık çalışanlarının istifadesine sunulmak üzere ise bugün itibariyle 1.011 yatak kapasitesi İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmiş durumda. Çeşitli oteller ve özel yurtlarda 895 sağlık çalışanı konaklıyor."

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamad ayrıca, sağlık çalışanları için işletmelerinde yer açmak isteyenlerin İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Konaklama Koordinasyon Merkezi ile (0212 453 08 97) iletişime geçebileceği de belirtildi.



