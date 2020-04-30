İstanbul Valiliğinden sağlık çalışanlarına destek! 12 bin 500 ücretsiz taksi seferi

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sağlık çalışanları ulaşımda sıkıntı çekiyorlar ve bununla ilgili oldukça fazla mağduriyet yaşıyorlardı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili bir açlışma başlattı ve kısııtlamanın olduğu günlerde sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını duyurdu.

Karara bağlanan yeni uygulama hakkında açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde sağlık çalışanları için 12 bin 500seferi düzenlendiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Sağlık çalışanlarımıza Taksici'lerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, BiTaksi ve MasterCard ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin bütün hızıyla sürdüğü ve bu süreçte sağlık çalışanlarına bir desteğin de taksicilerden geldiği belirtirken, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde İTEO olarak 50 kamu hastanesine sağlık çalışanlarını taşımak için 300 taksi ile ücretsiz hizmet verilmesi kararı alındığını kaydetti.