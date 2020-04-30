İstanbul 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100079
ALTIN
382.849
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.7310
EURO
7.5765

İstanbul Valiliğinden sağlık çalışanlarına destek! 12 bin 500 ücretsiz taksi seferi

İstanbul Valiliği sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde sağlık çalışanlarının ulaşım mağduriyetlerine destek olmak amacıyla 12 bin 500 taksi seferinin uygulamaya alındığını duyurdu. Ücretsiz olarak uygulamaya alınan yeni kararı Vali Ali Yerlikaya açıkladı.

30 Nisan 2020 Perşembe 16:34
İstanbul Valiliğinden sağlık çalışanlarına destek! 12 bin 500 ücretsiz taksi seferi

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sağlık çalışanları ulaşımda sıkıntı çekiyorlar ve bununla ilgili oldukça fazla mağduriyet yaşıyorlardı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili bir açlışma başlattı ve kısııtlamanın olduğu günlerde sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını duyurdu.

Karara bağlanan yeni uygulama hakkında açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde sağlık çalışanları için 12 bin 500 ücretsiz taksi seferi düzenlendiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Sağlık çalışanlarımıza Taksici'lerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, BiTaksi ve MasterCard ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliğinden sağlık çalışanlarına destek! 12 bin 500 ücretsiz taksi seferi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin bütün hızıyla sürdüğü ve bu süreçte sağlık çalışanlarına bir desteğin de taksicilerden geldiği belirtirken, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde İTEO olarak 50 kamu hastanesine sağlık çalışanlarını taşımak için 300 taksi ile ücretsiz hizmet verilmesi kararı alındığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Istanbul ValiliğiSokağa çıkma YasağıSağlık çalışanlarıücretsiz TaksiEk Sefer12 Bin 500 Ek Sefer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı bünyesine bilimsel araştırmalar için yeni komisyon kuruldu
Sağlık Bakanlığı bünyesine bilimsel araştırmalar için yeni komisyon kuruldu
ABD, Kovid-19'u iyileştiren Remdesivir ilacını onaylıyor!
ABD, Kovid-19'u iyileştiren Remdesivir ilacını onaylıyor!
Akciğeri güçlendiren besinler nelerdir? Hangi besinler akciğer enfeksiyonunu engeller?
Akciğeri güçlendiren besinler nelerdir? Hangi besinler akciğer enfeksiyonunu engeller?
Oxford'dan umut veren gelişme! Maymunlarda denenen aşının sonuçları olumlu çıktı
Oxford'dan umut veren gelişme! Maymunlarda denenen aşının sonuçları olumlu çıktı
Kızarıklık ve kaşıntıyla ortaya çıkan kurdeşen, korona habercisi olabilir!
Kızarıklık ve kaşıntıyla ortaya çıkan kurdeşen, korona habercisi olabilir!
İmmün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta koronayı yendi
İmmün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta koronayı yendi

Popüler Haberler

Masum dizisinin konusu ve oyuncuları kimler? Masum dizisi nerede çekildi?
MEB yeni LGS Sınav Tarihi 21-28 hangi zamanlarda olacak?
1 Mayıs Cuma işçi bayramında marketler açık olacak mı?
2020 LGS yeni sınav tarihi belli oldu mu? LGS 2020 ne zaman?
Kuaför ve berber dükkanları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!
Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Hercai dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ramo yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
2020 ÖSYM YKS tarihi yine değişti mi?
Refika ile Test Mutfağı sunucusu Refika Birgül kimdir?
Arda ile Omuz Omuza yeni bölüm neden yayınlanmadı? 19 Nisan Pazar Arda ile Omuz Omuza neden yok?
Türkiye’de Koronavirüs ne zaman bitecek? Korona Mayıs ayında bitecek mi, hayat normale dönecek mi?
İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı taksitlerini 3 ay erteleme şartları ve faizi ne kadar?
1000 TL aile yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Sokağa çıkma yasağında Getir, İste Gelsin, Cepte Şok Market, Banabi uygulamaları çalışıyor mu?
Kapatılan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının açılması, 65 yaş üstü vatandaşların 2 saatliğine izinli dışarı çıkabilmesi için karar!
Sancaktepe salgın hastanesin ne zaman hizmete açılacak? Salgın hastanesi inşaatında son durum ne?
Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 vadeli destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
Oruç tutarken korona virüse karşı bağışıklığı güçlü tutacak öneriler
Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı aslen nereli, kimdir? Müge Anlı hakkında bilgiler
2020 YKS tarihi değişti mi? ÖSYM YKS yeni sınav tarihi ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.