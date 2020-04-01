İşte Korona virüse karşı en büyük destekçiniz!

Omega -3 yağ asitleri vücut için gerekli olup insan vücudunda üretilemediğinden gıdalardan elde edilir. İnsan beslenmesinde yer alan önemli omega-3 bağı ihtiva eden yağ asitleri olarak alfa-linolenik asit, eikosapentaenoik asit (EPA), ve dokosaheksaenoik asit (DHA) sayılabilir.Vücudun omega-3 yağ asidine ihtiyacı daha anne karnında başlar, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık boyunca bu ihtiyaç devam eder.

Omega -3 yağ asitlerinin insanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği için korona virüsü ile vücudun savaşmasında önemli rol oynamaktadır.

Peki omega-3’ü doğal yollardan almak isteyenler ne yemeli, nasıl beslenmeli?

Uskumru balığı, en zengin omega-3 kaynaklarından biri. 1 porsiyon uskumruda 0,59 gram DHA ile 0,43 gram EPA bulunuyor. Uskumruda ayrıca selenyum ve B12 vitamini de bulunuyor.

, omega deyince akla gelen ilk balıklardandır.

Levrek balığı, omega-3 miktarı yüksek balık türüdür.

sardalye , karides gibi deniz ürünleride omega bakımında yeterince zengindir.

Hayvansal Gıda tüketmeyenler için ;

deniz yosunu ,semiz otu ,Chia tohumu,haşhaş,keten tohumu,ceviz gibi bitkisel ürünlerde omega bakımında yeterince zengindir.