İşte Korona virüse karşı en büyük destekçiniz!

Omega -3 yağ asitleri vücut için gerekli olup insan vücudunda üretilemediğinden gıdalardan elde edilir. İnsan beslenmesinde yer alan önemli omega-3 bağı ihtiva eden yağ asitleri olarak alfa-linolenik asit, eikosapentaenoik asit (EPA), ve dokosaheksaenoik asit (DHA) sayılabilir.Vücudun omega-3 yağ asidine ihtiyacı daha anne karnında başlar, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık boyunca bu ihtiyaç devam eder.
Omega -3 yağ asitlerinin insanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği için korona virüsü ile vücudun savaşmasında önemli rol oynamaktadır.
Peki omega-3’ü doğal yollardan almak isteyenler ne yemeli, nasıl beslenmeli?
Uskumru balığı, en zengin omega-3 kaynaklarından biri. 1 porsiyon uskumruda 0,59 gram DHA ile 0,43 gram EPA bulunuyor. Uskumruda ayrıca selenyum ve B12 vitamini de bulunuyor.
Levrek balığı, omega-3 miktarı yüksek balık türüdür.
sardalye , karides gibi deniz ürünleride omega bakımında yeterince zengindir.
Hayvansal Gıda tüketmeyenler için ;
deniz yosunu ,semiz otu ,Chia tohumu,haşhaş,keten tohumu,ceviz gibi bitkisel ürünlerde omega bakımında yeterince zengindir.