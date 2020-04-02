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İşte korona virüsünün yaşadığı ideal sıcaklık derecesi

Hong Kong Üniversitesi'nde bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, tüm dünya ülkelerini tehdit eden yeni tip koronavirüsünün(Kovid-19) 4 derecelik ısıda uzun süre aktif kalmayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

02 Nisan 2020 Perşembe 19:21
İşte korona virüsünün yaşadığı ideal sıcaklık derecesi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünya ülkerine yayılan ve yayıldığı ülkelerde tüm hayatları felç eden koronavirüs hakkında en çok merak edilenlerden biri de virüsün hangi sıcaklıkta yaşayabildiği konusuydu.

Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, koronavirüs (Covid-19) 4 derecelik ısıda uzun süre aktif kalmayı sürdürüyor.

VİRÜS EN ÇOK 4 DERECEYİ SEVİYOR
Medrxiv sitesinde yayınlanan verilere göre araştırmacıların çıkardığı sonuçlar, koronavirüs'ün 4 derecelik sıcaklıkta uzun süre stabil kaldığını, dezenfeksiyon yapılmaması durumundaysa etkisinin ancak 14 gün sonra düşmeye başladığını ortaya koydu.

70 DERECEDE ETKİSİNİ YİTİRİYOR
Bunun yanı sıra koronavirüsün yüksek ısılara dayanamadığı ve 70 derece sıcaklıkta 5 dakika içinde etkisini yitirdiği kaydedildi.

YÜZ MASKELERİNDE 7 GÜN YAŞAYABİLİYOR
Virüsün çeşitli nesnelerin yüzeyinde ne kadar kalabildiğini de araştıran bilimciler, Koronavirüs'ün kağıt üzerinde en fazla 3 saat kalabildiğini, giysiler ve işlenmiş ahşap üzerinde 2 güne kadar, cam yüzeyde 4 güne kadar, plastik yüzeylerde ise 1 haftaya kadar dayanabildiğini saptadı. Koronavirüs'ün tıbbi maskelerin dış yüzeyinde 7 güne kadar kalabileceğini belirleyen uzmanlar, maskelerin titiz bir şekilde dezenfekte edilmesi çağrısında bulundu.

Son Güncelleme: 02.04.2020 19:43
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