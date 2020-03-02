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İtalya'da koronavirüsü durdurulamıyor! Ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

İtalya'da son edinilen verilere göre 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüsü salgınından ölenlerin sayısı 52'ye yükseldiği bildirildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 21:23
İtalya'da koronavirüsü durdurulamıyor! Ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve hemen hemen her gün farklı bir ülkede görülmeye başlayan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 90 bine yaklaşırken, 3 bini aşkın kişi de koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 

İtalya'da da can almaya devam eden koronavirüsünden dolayı son bilgiler doğrultusunda 18 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği bildirilirken Ülke'de salgından ölenlerin sayısının 52'ye yükseldiği belirtildi.

son olarak; Suudi Arabistan, Senegal, Tunus, Portekiz ve Ürdün'de ilk kez koronavirüsü vakaları tespit edildi. Portekiz devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ülkede ilk kez iki kişide Koronavirüsü tepit edildiğini ve bunlardan birinin İtalya'dan diğeri İspanya'dan geldiğini, ve söz konusu hastalatın Porta'daki bir hastanede özel tedaviye alındığı bildirildi.

Tunus Sağlık Bakanlığı ise son dakika yaptığı açıklamada, İtalya'dan dönen bir Tunusluda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurmasının ardından Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, bir basın toplantısı düzenleyerek, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında Kovid-19 virüsünün tespit ettiklerini duyurdu.

Geçtiğimiz gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcu üzerinde yapılan koronavirüsü testinin pozitif çıktığı ve hastanın karantinaya alındığı öğrenilirken aynı uçakta bulunan yolculara ulaşmaya çalışıldığı açıklandı.

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ItalyaSon DurumKoronavirüsü
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