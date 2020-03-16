İtalya'daki Türk akademisyenden dehşet verici açıklamalar

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da çok zor günler geçiriyor. Çin'den sonra en fazla ölüm yaşandığı ülkede yaşayan ve orada öğretim görevlisi olarak çalışan Senem Önen'in anlattıkları ise durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

Dünyanın orada çekilen videoları görmediklerini ve bu yüzden durumun ciddiyetini anlayamadıklarını dile getiren akademisyen Önen, salgına yakalanan hastaların son safhada boğularak öldüğünü söyledi ve "İnsanların nasıl öldüğünü siz görmüyorsunuz" dedi.

İtalya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili tüm merak edilen sorulara yanır veren Senem Önen, salgının grip gibi algılanmasının büyük bir hata olduğunu belirti ve "Salgın çok ağır seyrediyor, yakalanan kişi son durumda nefes darlığından yani boğularak ölüyor" diye konuştu.

İtalya vatandaşlarının evlerinden dışarı çıkmadığını ve sosyal medyada görüldüğü gibi balkonda şarkı söyleyerek bir şekllde kendilerine moral ve motive sağladıklarını da söyleyen Önen, "Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Bir şekilde morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar ama hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz. Yatak kapasitelerinin nasıl yetersiz kaldığını göremiyorsunuz. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. gerçekten çok dramatik." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İşte, akademisyen Senem Önen'in dehşete düşüren konuşması:

Sağlık Bakanlığından edinilen son verilere göre ise, İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 24 bin 747'ye çıktığı öğrenildi.



