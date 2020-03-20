İtalya’da bir koronavirüs hastası Remdesivir isimli ilacın tedavisine yanıt verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınında en çok kayıp veren ülke olan İtalya'dan umut veren bir gelişme yaşandı. Rendesivir isimli bir ilacın 79 yaşındaki Kovid-19 hastasında denendiği ve hastanın tedaviye cevap verdiği duyuruldu.

Koronavirüs salgınını önlemek için dünya genelinde sağlık bilim adamları aşı çalışmalarına devam ederken bir yandan da farklı salgın hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların koronavirüs tedavisinde etkili olup olmadığını test edilirken bunlardan birini deneyen İtalya'daki doktorlar Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen Remdesivir adlı ilacı, koronavirüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denediklerini ve hastanın tedaviye cevap verdiği açıkladılar.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan habere göre, yaklaşık 10 yıl önce Ebola ile mücadelede geliştirilen Remdesivir isimli ilaç ile uygulanan tedaviye yanıt veren hastanın 12 gün sonra taburcu edildiği ve ABD’de korna virüs testleri pozitif çıkan ve durumu kritik seviyeye gelen bir kadın hasta da Remdesivir tedavisine yanıt verdiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise son verilerindeki açıklamalarda koronavirüse yakalananların yüzde 80’i özel bir tedaviye ihtiyaç duymaksızın hastalığı atlatabildiklerini fakat hastalığın ağır seyrettiği durumlarda insanların solunum sorunları yaşadıklarını bildirmişti.



REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri remdesivir’in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı.

Koronavirüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu 2019-20 koronavirüs salgına yanıt olarak Gilead, etkilerini incelemek için Çin tıbbi yetkilileri ile işbirliği içinde “az sayıda hasta” için remdesivir sağladı. Gilead ayrıca remdesivir’in SARS-CoV-2’ye karşı laboratuvar testlerine başladı. Gilead, remdesivir’in hayvanlarda SARS ve MERS’e karşı “aktif olduğu” belirtti.

