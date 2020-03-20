İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
87145
ALTIN
314.750
DOLAR
6.5109
STERLİN
7.6537
EURO
6.9827

İtalya’da bir koronavirüs hastası Remdesivir isimli ilacın tedavisine yanıt verdi

İtalya'da koronavirüs tedavisinde flaş bir gelişme yaşandı. Salgın hastalıkalrın tedavisinde kullanılan Remdesivir isimli ilacın 79 yaşındaki koronavirüs hastasında uygulandığı ve hastanın tedaviye yanıt verdiği açıklandı.

20 Mart 2020 Cuma 15:02
İtalya’da bir koronavirüs hastası Remdesivir isimli ilacın tedavisine yanıt verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınında en çok kayıp veren ülke olan İtalya'dan umut veren bir gelişme yaşandı. Rendesivir isimli bir ilacın 79 yaşındaki Kovid-19 hastasında denendiği ve hastanın tedaviye cevap verdiği duyuruldu.

Koronavirüs salgınını önlemek için dünya genelinde sağlık bilim adamları aşı çalışmalarına devam ederken bir yandan da farklı salgın hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların koronavirüs tedavisinde etkili olup olmadığını test edilirken bunlardan birini deneyen İtalya'daki doktorlar Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen Remdesivir adlı ilacı, koronavirüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denediklerini ve hastanın tedaviye cevap verdiği açıkladılar.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan habere göre, yaklaşık 10 yıl önce Ebola ile mücadelede geliştirilen Remdesivir isimli ilaç ile uygulanan tedaviye yanıt veren hastanın  12 gün sonra taburcu edildiği ve ABD’de korna virüs testleri pozitif çıkan ve durumu kritik seviyeye gelen bir kadın hasta da Remdesivir tedavisine yanıt verdiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise son verilerindeki açıklamalarda koronavirüse yakalananların yüzde 80’i özel bir tedaviye ihtiyaç duymaksızın hastalığı atlatabildiklerini fakat hastalığın ağır seyrettiği durumlarda insanların solunum sorunları yaşadıklarını bildirmişti.


REMDESİVİR NEDİR? 

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri remdesivir’in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. 

Koronavirüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu 2019-20 koronavirüs salgına yanıt olarak Gilead, etkilerini incelemek için Çin tıbbi yetkilileri ile işbirliği içinde “az sayıda hasta” için remdesivir sağladı. Gilead ayrıca remdesivir’in SARS-CoV-2’ye karşı laboratuvar testlerine başladı. Gilead, remdesivir’in hayvanlarda SARS ve MERS’e karşı “aktif olduğu” belirtti.
 

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKoronavirüs TedavisiRemdesivirRemdesivir Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları Kovid-19'un doğal kökenlerini buldu
Bilim insanları Kovid-19'un doğal kökenlerini buldu
Sağlık Bakanlığı kanalıyla online koronavirüsü sorgulama işlemlerini başladı
Sağlık Bakanlığı kanalıyla online koronavirüsü sorgulama işlemlerini başladı
Sağlık bakanlığı duyurdu! Bu siteden korona riskinizi online sorgulayabilirsiniz
Sağlık bakanlığı duyurdu! Bu siteden korona riskinizi online sorgulayabilirsiniz
Koronavirüsü öksürüğü nasıl anlaşılır? Her kuru öksürük virüs belirtisi gösterir mi?
Koronavirüsü öksürüğü nasıl anlaşılır? Her kuru öksürük virüs belirtisi gösterir mi?
Ünlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Ünlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Sosyal medyada paylaşılan sağlık çalışanı videosundaki bilgiler hakkında açıklama!
Sosyal medyada paylaşılan sağlık çalışanı videosundaki bilgiler hakkında açıklama!

Popüler Haberler

Evde Cuma namazı kılınır mı? Cemaat olmak için kaç kişi gerekli?
Nikah şahidi nedir, ne yapar? Nikah şahidi nasıl olunur, olma şartları nelerdir?
SOCAR iş başvurusu nasıl yapılır? SOCAR kime aittir?
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
21 Mart Cumartesi - 22 Mart Pazar nöbetçi noterler açık mı? Nöbetçi noter tatil mi oldu? Hafta sonu noter açık mı?
20 Mart 2020 Cuma kanalların güncel yayın akışları belli oldu. FOX TV, TRT 1, STAR TV, ATV, KANAL D, TV8 ve Show TV yayın akışı içerisinde yer alan programlar ortaya çıktı
Tırnak yeme alışkanlığının zararları nelerdir? Tırnak yeme alışkanlığı nasıl önlenir?
Sevdiğine sarılmanın vücutta yarattığı mükemmel etkiler
TRT EBA TV uzaktan eğitim saat kaçta başlayacak? EBA TV sınıflara göre ders saati ve ders programları
TRT EBA TV Digitürk, Tivibu ve D Smart, Turkcell TV platformlarında kaçıncı kanalda olacak?
Corona Virüs sebebi ile YKS İptal mi edilir mi, ertelenecek mi? TYT - AYT - YDT tarihlerinde değişiklik olur mu?
SGK rapor parası ne zaman yatar? T.C. Kimlik Numarası İle rapor parası sorgulama
A101'de satılan Piranha Titan C Type oto multimedia sistemi nasıl, alınır mı?
Kefilsiz anında hızlı kredi veren bankalar ( Kolay kredi veren bankalar )
Okullar ne zaman açılacak? Okullarda eğitime tekrar ne zaman başlanacak?
Cuma mesajları! 20 Mart haftanın en güzel anlamlı cuma mesajları!
Kısır nasıl yapılır? En hızlı pratik ve kolay lezzetli kısır tarifi
Annelere devletten 10 Bin 745 TL destek yardımı ödemeleri
Cuma Mesajları 20 Mart 2020 Yeni SMS ve Resimli
Cuma mesajları 20 Mart Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları
Cuma mesajları 2020 yeni resimli sizlerle! 20 Mart Cuma Hadisli, dualı, anlamlı , dosta resimli Cuma mesajları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.