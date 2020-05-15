İtalya'da büyük şok! Koronavirüs ile birlikte Kawasaki hastalığı büyük oranda arttı

İtalya’da gerçekleştirilen bir çalışmada, Koronavirüs salgını ile birlikte çocuklarda Kawasaki hastalığına benzeyen vakalarda büyük oranda artış yaşandığı saptandı. Koronavirüs salgının en çok etkilediği Lombardiya bölgesinde yapılan araştırmanın sonuçları The Lencet adlı tıp dergisinde yayımlandı. Araştırmada Kawasaki benzeri hastalıkların Koronavirüs salgını öncesine göre 30 kat arttığı ifade edildi.

İtalya Lombardiya bölgesinde yapılan araştırmada Koronavirüs salgınının başladığı 17 Şubat 2020 tarihinden sonra Kawasaki benzeri hastalıklarda da artış yaşandığı belirtildi. İncelemeler sonucunda bu hastalıkların diğer ülkelerdeki çocuklarda da görülebileceği saptandı.

Kawasaki hastalığı genel olarak 5 yaşının altındaki çocuklarda görülüyor ve bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmiyor. Hastalığın yüksek ateş, ciltte kuruma, lenf bezleri şişmesi ve kalp damarlarının şişmesi gibi belirlileri var.

Kawasaki hastalığı belirtileri bulunan bazı çocuklara Koronavirüs testi yapıldı. Ancak çocukların test sonucu negatif çıktı. Bundan dolayı hastalığın Koronavirüs ile bağlantılı olup olmadığını belirlenemiyor. Bu hastalığın ABD, Fransa, İspanya ve İngiltere’de de görüldüğü açıklandı. Ayrıca Kawasaki hastalığından dolayı İngiltere ve ABD’de bazı çocukların hayatını kaybettiği belirtildi.

İngiltere’de Kawasaki hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden çocuğun Koronavirüs testinin de pozitif olduğu belirtildi. Hastanedeki yetkililer 50’ye yakın Kawasaki benzeri vakaların olduğunu açıkladı.

ABD’de ise New York’ta Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı çocuklarda Kawasaki benzeri hastalıkların olduğu açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada çocuklardan 3 tanesinin Kawasaki hastalığından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 17:39