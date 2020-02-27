İtalya'da korona virüsü artışına tedbirler! İş yeri ve okullar tatil edildi!

İtalya’da coronavirüs tehlikesi devam ederken, ülkede acil durum ilan edildi. Hastalığın belirlendiği kişi sayısının 374 olduğunu öne sürülürken, şuana kadar 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülke kuzeyinde virüs vakalarının yoğun olduğu bölgeden Emilia-Romagna bölgesine gelen 70 yaşındaki bir kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.
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Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin
Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise T.C. vatandaşlarına zorunlu olmadıkça İtalya’da koronavirüs vakalarının yoğun olduğu noktalara seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Son Güncelleme: 27.02.2020 01:37