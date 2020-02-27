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İtalya'da korona virüsü artışına tedbirler! İş yeri ve okullar tatil edildi!

Koronavirüs tehlikesinin Çin'den pek çok ülkeye yayılmasıyla birlikte İtalya'da korona virüsü artışına tedbirler alındı. İtalya'da Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanarak iş yeri ve okullar bir haftalığına zorunlu olarak tatil edildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 01:37
İtalya'da korona virüsü artışına tedbirler! İş yeri ve okullar tatil edildi!

İtalya’da coronavirüs tehlikesi devam ederken, ülkede acil durum ilan edildi. Hastalığın belirlendiği kişi sayısının 374 olduğunu öne sürülürken, şuana kadar 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülke kuzeyinde virüs vakalarının yoğun olduğu bölgeden Emilia-Romagna bölgesine gelen 70 yaşındaki bir kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

1 hafta zorunlu tatil kararı

İtalya’da etkinlikler durdurulurken; işyeri ve okullarda faaliyetlerin de bir hafta zorunlu olarak ara verilmesine karar verildi. Başbakan Giuseppe Conte ise 22 Şubat Cumartesi günü olağanüstü olarak Bakanlar Kurulu’nu topladı ve coronavirüsün büyük bir hızla yayıldığı bölgelerin karantinaya alınıp, giriş-çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.

Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise T.C. vatandaşlarına zorunlu olmadıkça İtalya’da koronavirüs vakalarının yoğun olduğu noktalara seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Son Güncelleme: 27.02.2020 01:37
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