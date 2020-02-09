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Jackie Chan'den büyük ödül! Korona virüsü panzehirini bulana 143 bin dolar veriyor

Ünlü oyuncu Jackie Chan, ölümcül virüs koronaya karşı panzehir bulan kişi veya kişilere ödül vereceğini duyurdu. Chan, ödülün ise tam 1 milyon yuan (yaklaşık 143 bin dolar) olduğunu açıkladı.

09 Şubat 2020 Pazar 22:55
Jackie Chan'den büyük ödül! Korona virüsü panzehirini bulana 143 bin dolar veriyor

Dünya genelinde aksiyon filmi denilince ilk akla gelen ünlü oyuncu Jackie Chan, Weibo isimli sosyal ağ üzerinden bir açıklama yaparak korona virüsünün panzehirini bulana ödül vereceğini duyurdu.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve büyük korku salan ölümcül virüs salgınına karşı panzehir tedavisinin bulunması için yapılması gereken her şeye hazır olduğunu söyleyen Chan, tedaviyi bulan kişi veya kişilerede tam 1 milyon yuan ile ödüllendireceğini bildirdi.

Chan, Weibo'ya yazdığı mesajında, “Hangi kişinin ya da kurumun panzehiri geliştirdiği önemli değil. Eğer başarılı olurlarsa kendilerine 1 milyon yuan vererek teşekkür etmek istiyorum. Bu parayla ilgili değil. Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerine yer verirken Chan’in mesajı bir çok kişi tarafından övgülerle karşılandı.

Ünlü oyuncu, ayrıca, “Bilim ve teknoloji virüsün üstesinden gelmenin anahtarıdır. Bence birçok insan benimle aynı düşünceye sahip. Umarım en kısa sürede bir panzehir bulunur” diye konuştu.


 

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Korona VirüsüJackie ChanPanzehirÖdül
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