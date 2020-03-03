Kabuğu soyulmuş patatesin kararmadan saklanması için yöntemler

Patateslerin kabukları soyulduktan sonra işlem görmemesi sonrasında kısa sürede kararmaya başlaması ev hanımları başta olmak üzere mutfakta uğraşan herkes için bir sorun oluşturur. Kararma olması bozulduğu ya da tadında değişim olduğunu anlamına gelmez. Patatesin kabuğunun soyulmasından sonra verdiği bu doğal tepkime sadece görüntü olarak sorun oluşturduğu için mutfakta kolaylıkla uygulanabilecek mutfak hileleri bulunmaktadır.

Patateslerin kızartma, haşlama veya pişirmek için soyulduktan 10 dakika sonrasında karardığı gözlemlenir. Bunun asıl sebebi patateslerin içerdiği fazlaca nişastadan dolayı meydana gelmektedir. Nişasta oksijen ile temas ettiği anda oksidasyon adı verilen doğal bir tepkimeye girer. Ayrıca bilindiği üzere kabuğu soyulduktan sonra kararan tek besin patates değildir. Elma, armut, muz, ayva gibi meyveler de kabukları soyulduktan kısa bir süre sonra kararmaya başlar.

Kabuğu soyulan patates, elma, armut, ayva ve muz neden kararır?

Bu tip besinlerin yüzeyinde oksijen ile temas ettiğinde tepkimeye girerek renk değişimine nede olan enzimler bulunmaktadır. patates ve meyvelerde bulunan bu kabuklar aslında bir koruyucu kalkan görevi görerek besinin oksijenle temasını kesmektedir. Besinin oksijene verdiği bu tepkinin önüne geçmek için soğuk su veya C vitamini olarak bilinen askorbik asit kullanılabilir. Ayrıca daha kolay bir yöntem olarak besinin oksijenle irtibatını kesmek için streç film kullanılabilir.

Patatesin kararması nasıl önlenir?

Kabuğu soyulduktan sonra patatesin renginin kararmasını engellemek için en basit yöntem soğuk su kullanılmasıdır. Soyulmuş patatesler soğuk su dolu bir kabın içerisinde kararmadan gün boyunca kalabilir. Ayrıca soğuk su dolu kabın üzerine çekilecek bir streç film sayesinde patatesler dolapta bile saklanabilir.

Bunların dışında bir diğer yöntem ise doğal C vitamininden geçmektedir. C vitamini olarak bilinen askorbik asit işinize yarayacak yegane kaynaktır. Bunu patatesleri soyduktan sonra bir kabın içine su doldurmanız ve bu suya bir iki damla limon suyu koymanız yeterli olacaktır. Bu sayede suyun pH değeri düşecek ve oksijen ile teması tamamı ile engellenmiş olacaktır.

Elma, armut, ayva, muz ve şeftali gibi meyvelerin kararmaması için neler yapılabilir?

Patatesler ve meyvelerin kararma sebepleri aynı olduğu için kullanılabilecek yöntemler de neredeyse birbirinin aynısıdır. Soğuk veya limonlu suda bekletilen meyvelerin de oksijen ile temasları engellendiği için kararma süreci gecikecektir. Limon suyunun meyvelerin tadını bozacağını düşünüyorsanız portakal suyu da kullanabilirsiniz.

Meyveler için kullanılabilecek bir diğer yöntem ise ballı su yöntemidir. Su dolu bir kabın içerisine koyulacak bir tatlı kaşığı bal karışımı meyvelerin kararmasını uzun süre engelleyecektir. Son olarak tüm bu işlemler size zor geliyorsa veya yeterli depolama alanınız bulunmuyorsa vakumlu poşet kullanılması tavsiye edilmektedir. Vakumlu poşetler sayesinde meyveleri uzun süre kararmadan koruyabilirsiniz.