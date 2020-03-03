betgram betgram setrabet

İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110785
ALTIN
319.476
DOLAR
6.0756
STERLİN
7.8180
EURO
6.7617

Kabuğu soyulmuş patatesin kararmadan saklanması için yöntemler

Kabuğu soyulan patates ve meyvelerin renklerinde ki kararma çoğu kişi için soru işaretleri oluşturmaktadır. Mutfakla ilgisi olan kişilerin başlıca problemlerinden olan kararan patates ve meyveler internette araştırılmaktadır. Kabuğu soyulmuş patatesin kararmadan saklanması için yöntemler.

03 Mart 2020 Salı 13:37
Kabuğu soyulmuş patatesin kararmadan saklanması için yöntemler

Patateslerin kabukları soyulduktan sonra işlem görmemesi sonrasında kısa sürede kararmaya başlaması ev hanımları başta olmak üzere mutfakta uğraşan herkes için bir sorun oluşturur. Kararma olması bozulduğu ya da tadında değişim olduğunu anlamına gelmez. Patatesin kabuğunun soyulmasından sonra verdiği bu doğal tepkime sadece görüntü olarak sorun oluşturduğu için mutfakta kolaylıkla uygulanabilecek mutfak hileleri bulunmaktadır.

Patateslerin kızartma, haşlama veya pişirmek için soyulduktan 10 dakika sonrasında karardığı gözlemlenir. Bunun asıl sebebi patateslerin içerdiği fazlaca nişastadan dolayı meydana gelmektedir. Nişasta oksijen ile temas ettiği anda oksidasyon adı verilen doğal bir tepkimeye girer. Ayrıca bilindiği üzere kabuğu soyulduktan sonra kararan tek besin patates değildir. Elma, armut, muz, ayva gibi meyveler de kabukları soyulduktan kısa bir süre sonra kararmaya başlar.

Kabuğu soyulan patates, elma, armut, ayva ve muz neden kararır?

Bu tip besinlerin yüzeyinde oksijen ile temas ettiğinde tepkimeye girerek renk değişimine nede olan enzimler bulunmaktadır. patates ve meyvelerde bulunan bu kabuklar aslında bir koruyucu kalkan görevi görerek besinin oksijenle temasını kesmektedir. Besinin oksijene verdiği bu tepkinin önüne geçmek için soğuk su veya C vitamini olarak bilinen askorbik asit kullanılabilir. Ayrıca daha kolay bir yöntem olarak besinin oksijenle irtibatını kesmek için streç film kullanılabilir.

Patatesin kararması nasıl önlenir?

Kabuğu soyulduktan sonra patatesin renginin kararmasını engellemek için en basit yöntem soğuk su kullanılmasıdır. Soyulmuş patatesler soğuk su dolu bir kabın içerisinde kararmadan gün boyunca kalabilir. Ayrıca soğuk su dolu kabın üzerine çekilecek bir streç film sayesinde patatesler dolapta bile saklanabilir.

Bunların dışında bir diğer yöntem ise doğal C vitamininden geçmektedir. C vitamini olarak bilinen askorbik asit işinize yarayacak yegane kaynaktır. Bunu patatesleri soyduktan sonra bir kabın içine su doldurmanız ve bu suya bir iki damla limon suyu koymanız yeterli olacaktır. Bu sayede suyun pH değeri düşecek ve oksijen ile teması tamamı ile engellenmiş olacaktır.

Elma, armut, ayva, muz ve şeftali gibi meyvelerin kararmaması için neler yapılabilir?

Patatesler ve meyvelerin kararma sebepleri aynı olduğu için kullanılabilecek yöntemler de neredeyse birbirinin aynısıdır. Soğuk veya limonlu suda bekletilen meyvelerin de oksijen ile temasları engellendiği için kararma süreci gecikecektir. Limon suyunun meyvelerin tadını bozacağını düşünüyorsanız portakal suyu da kullanabilirsiniz.

Meyveler için kullanılabilecek bir diğer yöntem ise ballı su yöntemidir. Su dolu bir kabın içerisine koyulacak bir tatlı kaşığı bal karışımı meyvelerin kararmasını uzun süre engelleyecektir. Son olarak tüm bu işlemler size zor geliyorsa veya yeterli depolama alanınız bulunmuyorsa vakumlu poşet kullanılması tavsiye edilmektedir. Vakumlu poşetler sayesinde meyveleri uzun süre kararmadan koruyabilirsiniz.

 

Son Güncelleme: 03.03.2020 14:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
32 haftalık bebek doğum sırasında ameliyat edildi
32 haftalık bebek doğum sırasında ameliyat edildi
Aşırı kafein tüketimi panik atağa neden olabilir
Aşırı kafein tüketimi panik atağa neden olabilir
Etiyopya'da gizemli hastalık için alarm verildi! Gözleri kanayarak ölüyorlar
Etiyopya'da gizemli hastalık için alarm verildi! Gözleri kanayarak ölüyorlar
İtalya'da koronavirüsü durdurulamıyor! Ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
İtalya'da koronavirüsü durdurulamıyor! Ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
El nasıl yıkanır ve el nasıl dezenfekte edilir? El yıkamanın önemi
El nasıl yıkanır ve el nasıl dezenfekte edilir? El yıkamanın önemi
En ucuz N95 maske fiyatları ne kadardır? N95 maske tek kullanımlık mı?
En ucuz N95 maske fiyatları ne kadardır? N95 maske tek kullanımlık mı?

Popüler Haberler

PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi ile gelen yeni özellikler!
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?
Vodafone konuştukça internet kampanyası detayları
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!
EYT'liler için yeni bir sistem mi geliyor? 5 Mart EYT son dakika haberleri
2020 Mart ayı kira artış oranları belli oldu. Bu ay kiranıza ne kadar zam gelecek? İşte 2020 Mart ayı kira artış oranları
3 Mart TOKİ Kayseri çekilişi Kocasinan kura sonuçları talihlilerin isim listesi
2020 Şubat kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2020 kira artış oranı ve kira hesaplama örneği
Telefon alırken nelere dikkat edilmeli? Sıfır telefon alırken dikkat edilmesi gereken noktalar
Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İşkur ile ilköğretim mezunu 47,464 personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar!
2020 PMYO parkuru hazırlıkları nasıl yapılmalıdır?
Öğretmen dizisi Akif Hoca kimdir? Gerçek adı nedir? İlker Kaleli rol aldığı yapımlar
Okulun ilk ve son haftasında devamsızlıklar yazılır mı? Yoklama yapılır mı?
Emeklilere en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka hangisi?
Survivor yarışmacıları haftalık yada aylık para alıyor mu? Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor?
2020 Ufka Yolculuk online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavında dereceye girenlerin ödülleri nelerdir?
20 Bin Sözleşmeli öğretmen ataması illere göre kontenjanlar
2020 yılı okulların 2. dönem ara tatili , yaz tatili günü ve Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı tatilleri tarihleri
2020 Mart ayı kira artışı zam oranı belli oldu! Ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.