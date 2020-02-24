Kalp krizi nasıl belirti verir? Kalp sağlığı için hangi besinler tüketilmelidir?

Kalp krizi kalbi besleyen atar damarlardan herhangi birinin ani bir şekilde tıkaması ile ortaya çıkan bir durum ile ortaya çıkar. Risk faktörlerinin mevcudiyetinde kalbi besleyen atardamar duvarında hasta alanların görülmesiyle yaşanan bu rahatsızlık ise yırtılmalar pıhtılaşma hücrelerinin aktiflenmesine ve plağın olduğu bölgenin bütünüyle tıkanmasına neden olur.

Kadınlarda ve erkeklerde farkı etkiler gösteren kalp-damar hastalıkları her yaşta ortaya çıkarken en çok risk grubu olarak 50 ve üzeri yaş olarak olarak görülüyor. Dünya genelinde bütün ölümlerin %30‘undan fazlası kalp hastalıkları nedeniyle meydana geldiği kanıtlanırken bu ölümlerin de üçte biri oranının 70 yaş altı kişilerde görüldüğü belirtiliyor.

Kalp krizinin en önemli belirtilerinden bir tanesi yayılma özelliği gösteren baskı yapan yoğun göğüs ağrısıdır. Bu belirtinin dışında nefes darlığı, halsizlik gibi şikayetler de görülebilir. Nadiren bulantı, kusma hatta ishal gibi bulgularda hastada rastlanılabilir. Şikayetlere ek olarak elektrokardiyografi (EKG) ve kalp enzimleri tanı konulması hastalık açısından önemli olmakla beraber tanı güçlüğü çekilen hastalarda hekim kalp ultrasonografisi veya anjiografi gibi tetkiklere de başvurulabilir.

Kalp krizi şikayetleri kadın ve erkekte farkılıklar gösterir. Erkeklerin şikayetleri daha belirgin ve net olarak görülürken kadınlardaki şikayetler daha müphem bir haldedir. Kadınlarda göğüs ağrısı şekli farklıdır ve bulantı, kusma gibi kalp hastalığına özel olmayan şikayetler daha sık olarak görülür.

Kalp hastalığı oluşumunda genellikle öncelikli olarak genetik faktörler etkili olur. Ailesinde kalp hastalığı bulunanlarda bu hastalık iki kat daha fazla görüldüğü bilimsel olarak araştırılmaya devam ederken uzmanlar erkeklerin 55, kadınların ise 65 yaşından sonra kontrollerini aksatmaması gerektiğini söylüyorlar.

Peki, kalp sağlığı için hangi besinleri tüketmek gerekir?

BALIK: Omega-3 açısından zengin olan balık, haftada en az 2 kez tüketilmelidir. Kolesterolü düşürür,

YEŞİL SEBZELER: Ispanak, karalahana, pazı kalp krizine karşı korur,

KURU YEMİŞLER: Kavrulmamış ceviz ve fındıkta bulunan vitaminler, kalbi besler,

BİTTER ÇİKOLATA: Damarları temizler. Kalp sağlığını destekler,

SARIMSAK: Damar gevşetici özelliğe sahiptir. Tansiyonu düzenler,

AYVA: Karadut, kızılcık ve ahududu kalp hastalıklarına karşı korur. Elma ve ayva gibi kolesterolü düşürür,

SIZMA ZEYTİNYAĞI: Kalp krizi riskini yüzde 30 oranında azaltır,

Kalbi besleyen ve kan akışını sağlayan damarlarda daralma ya da tıkanma olduğunda, yeterli kan gitmediği için hastada göğüs ağrısı ve çabuk yorulma görülebilir. Ağrıya terleme ve mide bulantısı eşlik eder. Kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında, yaşam tarzının değiştirilmesi,stresten uzak durulması ve mutlaka doğru besinleri tüketmek gerekiyor. Göbek çevresinde yağlanma, kalp krizi riskini artttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış olup uzmanlar özellikle akşam 8'den sonra yemek yemenin de kalp sağlığını olumsuz etkilediği için kesinlikle geç saatlerde ağır yemeklerde uzak durulması gerektiğini savunuyorlar.