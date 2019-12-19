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Kalp krizi riskine karşı acı kırmızı biber

Yapılan bir araştırma sonuçları göre acı kırmızı biberin kalp krizi riskini azalttığı sonucunu ortaya çıkardı.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:04
Kalp krizi riskine karşı acı kırmızı biber

IRCCS Neuromed'de görevli bilim insanları yaptıkları bir araştırmayla acı kırmızı biberin kalp krizi riskini aza indirdiğini ortaya çıkardılar.

Hastane Tedavi ve Sağlık Hizmetleri Enstitüsü olan IRCCS bilim insanları, Marialaura Bonaccio liderliğinde bir çalışşma başlattılar. Başlatılan çalışmayla birlikte ise düzenli olarak acı biber tüketmenin kalp krizinden ölme riskini yüzde 40, inmeden ölme riskini ise yüzde 61 azaltabileceğini ortaya çıkardı.

22 bin 811 kişinin katılımcıyla başlatılan araştırmada katılımcıların sağlık durumları yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildiği ve haftada en az 4 kez acı biber tüketmeleri sağlandı. Bununla birlikte araştırma, kalp ve serebrovasküler nedenlere bağlı ölüm riskinin azalması ile birleştirildi.

Sık oranda acı biber tüketen kişilerin, acı biber tüketmeyen kişilere oranla herhangi bir kardiyovasküler rahatsızlıktan ölme riskinin yüzde 34, diğer nedenlere bağlı ölüm riskinin ise yüzde 23 daha düşük olduğu tespit edilen araştırma sonuçlarına göre acı biberin koruyucu bir etkisi olduğu ortaya çıktı.

Araştırma başkanı ise Jounal of the American College of Cardiology dergisinde de yayımlanan araştırmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ölüm riskinden korunmanın, kişilerin benimsediği beslenme biçiminden bağımsız olduğuna dair ilginç bir veri elde ettik. Diğer bir deyişle, kişilerden biri sağlıklı Akdeniz diyetini denerken, bir diğeriyse daha sağlıksız beslenebiliyor ama acı biberin hepsi için koruyucu bir etkisi var" ifadelerini kullandı.

Acı biberin kardiyovasküler hastalık oranlarını düşürmesinin gıdada mevcut olan ve iltihabı azaltan kapsaisin maddesi ile ilişkili olduğu düşünülüyor.

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:04
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