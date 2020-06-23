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Kan grupları ile COVID-19 ağırlık dereceleri arasında bağ olduğu ortaya çıktı

Bilim insanları COVID-19 ağırlık dereceleri üzerine yapmış oldukları açıklamalarda kan gruplarıyla bir bağ olduğunu belirledi. Buna göre virüs bazı kan gruplarında daha ağır seyrediyor.

23 Haziran 2020 Salı 17:09
Kan grupları ile COVID-19 ağırlık dereceleri arasında bağ olduğu ortaya çıktı
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Çinli, ABD’li ve İranlı bilim insanları tarafından yapılan araştırmaların neticesinde kan gruplarıyla COVID-19 ağırlık dereceleri arasında bir bağ olduğu belirlendi. Yapılan tetkikler neticesinde ‘A’ grubu kan taşıyıcıları coronavirüs enfeksiyonu sebebiyle virüs semptomlarını ağır geçirme riskinin yüksek olduğunu tespit etti. Öte yandan B ve AB kan gruplarının hastalığı ağır geçirme ihtimalinin ‘A’ grubuna oranla daha düşük fakat ‘0’ grubuna göre çok daha yüksek olduğu öğrenildi.

Buna göre virüs etkilerinin ağırlığı yalnızca yaş, cinsiyet, kilo, akciğer hastalıkları ile değil aynı zamanda kan grubuyla da ölçülebiliyor.


Son Güncelleme: 23.06.2020 17:09
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