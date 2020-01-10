Karaciğer Yağlanması nedir, neden olur? Karaciğer yağlanmasının sebepleri ve belirtileri

Karaciğer yağlanması farklı nedenlerle birlikte kişinin karaciğerinde yağ toplanması ile oluşan ve fazlasıyla yaygın bir hastalık türüdür. Peki kişinin karaciğerinde yağ toplanması sonucu oluşan hastalık Karaciğer yağlanmasının ne olduğu haberimizin içeriğinde mevcut.

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR? KARACİĞER YAĞLANMASININ BELİRTİLERİ

Sağlam kişilerin karaciğerinde çok az miktarda yağ bulunur ve bu yağ düzeyi korunduğu sürece bireylerde hiçbir sorun yaratmaz. Ancak kişinin sağlıksız beslenmesi, spor yapmama ve kötü alışkanlıklar sebebiyle karaciğerdeki bu yağ miktarının fazlalaşması sonrasında karaciğer yağlanması hastalığı meydana gelir. Her 4 kişiden 1’inin karaciğer yağlanması hastalığı olduğu Türkiye’de bu hastaların bazıları ise karaciğerlerinde fonksiyonel ve yapısal bozukluklar da meydana gelmektedir. Karaciğer harabiyetine kadar varabilen ciddi sonuçlar doğurabilecek bu hastalık oldukça önemli ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Karaciğer yağlanması, insanın karaciğerinde gereğinden fazla bir yağ miktarının birikmesi sonucunda gerçekleşen bir hastalık türüdür. Bu hastalık gerçekleştikten sonra, yağlanmanın devam etmesinden sonra kişinin karaciğerinde iltihaplar oluşmaya başlar ve organları bazı fonksiyonlarını yitirebilir. Bu durum ise karaciğerde harabiyete (nekroz) neden olabilir, ayrıca karaciğer hastalığı devam eder ve tedavi edilmezse, siroz hastalığı gibi daha ciddi hastalıklara yol açabilir. Hepatosteatoz adı ile de bilinen bu hastalık sinsice gelişir ve bir seviyeye ulaşana kadar çoğunlukla hiçbir belirti vermez. Erken safha’da tespitinin yapılabilmesi için çoğunlukla farklı bir hastalık için yapılan ultrasonografik incelemeler sırasında tesadüfen anlaşılır. Fakat hastalık sonradan ilerlemeye başladıkça hem kendisi hem de sebep olduğu çeşitli hastalık türleri ile birlikte belirtilerini göstermeye başlar. Karaciğer sağlığı, insan sağlığı açısında son derece önemli bir hastalıktır ve bu hastalığın teşhisi konulduğu andan itibaren, aksatmadan tedavi edilmesi gerekmektedir.

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karaciğer yağlanması hastalığı, özellikle erken evrede olduğunda farklı bir belirtiye sahip değildir. Çoğunlukla herhangi bir belirti vermez ve hasta olan kişiler günlük yaşamlarında bu hastalığı kapıldıklarını hissetmez. Ancak hastalık sinsice ilerledikçe ve karaciğerdeki yağlanma düzeyleri arttıkça bazı hastalar kanın sağ üst bölgesinde basınç ve doluluk hissetmeye başladıklarını anlarlar. Bu durum karaciğerin büyümeye başlamasıyla çevresinde bulunan dokulara ve kemilere uygulamış olduğu baskı sebebiyle olduğundan dolayı hastalığın ancak bir hekim tarafından gerekli fiziki muayeneler sonucunda anlaşılabilir. Bahsettiğimiz belirtiler dışında, fazla görülen karaciğer yağlanması belirtileri şunlardır:

Halsizlik ve enerji düşüklüğü

Göğüs ve karın bölgesinde ağrı

Çabuk yorulma

İştahsızlık

Mide bulantısı ve kusma

Sarılık

Karaciğer yağlanması, kişinin cildinde oluşan belirtiler ile kendini belli edebilir. Oldukça nadir olarak görülen bu belirtiler yağlanma sebebiyle oluşan bir karaciğer hastalığı bulunan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Kaşıntı ve buna bağlı olarak oluşan kızarıklık ve pullanmalar karaciğeri yağlanmasının ciltteki bazı belirtileridir. Bundan dolayı bu tarz problemler yaşayan kişiler bir karaciğer hastalığı yaşadığını düşünerek gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDENLERİ NELERDİR?

Karaciğer ayrıca insan vücudundaki yağ metabolizmasının düzenli çalışmasında önemli rol oynayan bir organdır. Karaciğerin çalışma düzeni, enzim dengeleri gibi farklı nedenlerle bağlı olarak bozulduğunda karaciğer yağlanarak büyümeye başlar. Bu olayın gelişiminde etkili olan bir çok etken vardır. Bunların ilki ve en önemlisi de kişinin sağlıksız olarak beslenmesi yer alır. Gün içinde tüketilen besin türlerinin, günlük alınan yağ miktarının, öğün aralıkları ve yapılan öğünlerle birlikte uyku vakitleri arasındaki süreler gibi nedenler karaciğerin yağlanmasında büyük rol oynar. Bunların dışında karaciğerin yağlanmasının sonucunda oluşacak faktörler şu şekildedir:

Obezite

Alkol ve sigara kullanımı

Hızlı kilo alıp verme

Sürekli kullanılan bazı ilaçlar

Hareketsiz yaşam

Düzensiz yaşam tarzı

Yüksek kolesterol

İnsülin direnci ve diyabet hastalığı

Toksin içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi

Gebelik

Karaciğer yağlanması hastalığına kapılma sıklığı kadın ve erkek bireylerde genellikle aynıdır. Ancak orta yaş ve üstü bireylerin bu hastalığa yakalanma olasılığı gençlere oranla çok daha fazladır. Yetişkin kişilerde bu hastalık %30’unda görülmekte ve ayrıca her 10 kişiden birinde karaciğer yağlanmasına bağlı olarak gelişen karaciğerde enzimatik dengenin bozulmasına bağlı olarak geliştiği görülmektedir.

KARACİĞER YAĞLANMASI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Karaciğer yağlanması, başlıca 3 farklı durumda bağlı olarak gerçekleşir. Bunlar gebeliğe bağlı olarak gelişen akut karaciğer yağlanması, alkol kullanımı sonucunda oluşan yağlanma ve alkol veya gebeliğe bağ olmayan basit karaciğer yağlanmasıdır. Temel olarak bu 3 grup ’da incelenen hepatosteatozda hastalığının ilerlemişlik düzeyine ve türüne göre belirlenen evreler bulunmaktadır. Karaciğer yağlanması hastalığının evreleri şu şekildedir:

Evre-1: Basit karaciğer yağlanması olarak adlandırılan hastalığın en hafif evresidir. Bu evredeki yağlanma karaciğerde harabiyet oluşumuna yol açmaz.

Evre-2: Non-alkolik (alkole bağlı olmayan) steatohepatit olarak da adlandırılan bu evrede karaciğerdeki yağlanmaya bağlı olarak inflamasyonlar ortaya çıkar.

Evre-3: Fibrozis evresi olan üçüncü evrede karaciğer dokuları sertleşerek bağ dokusuna dönüşmeye başlar. Bu durum karaciğer harabiyetini gösterir.

Evre-4: Karaciğer yağlanmasının en ileri evresi olan bu evrede karaciğer sirozu hastalığının gelişimi söz konusudur.

KARACİĞER YAĞLANMASI TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Obezite ve tip-1 diyabet hastalarında kan liğidlerinin yükselmesi (hiperlipidemi) ve karaciğerlerde görülen enzimlerin kandaki sevilerinin normalin üstünde olması karaciğer yağlanması ile alakalı erken tanının koyulabilmesi için yeterlidir. Hasta alkol kullanmıyorsa bu tablo büyük bir olasılıkla basit karaciğer yağlanmasına delalet eder. Yapılacak kan testlerinde Hepatit B ve C virüslerine yönelik olarak araştırmalar da bulunmalıdır. Karaciğer yağlanmasının tam anlamıyla teşhis edilebilmesi için karaciğer ultrasonografisi, tomografisi, manyetik rezonans (MR) ve karaciğer biyopsisi uygulamaları uygulanmaktadır. Tedavi sürecinin ne şekilde planlanacağı ile alakalı hastanın hepatosteatoza ile birlikte yaşanan hastalıkları, yağlanmanın evresi ve hastalığın devam ettiği süre, kan bulguları gibi etkenler çeşitli yönlerinden incelenerek hekimler aracılığıyla karar verilir. Karaciğerde gerçekleşen yağlanmanın ilerlemesinin durdurulması veya yağlanmanın tamamıyla bitirilmesi için bir tedavi süreci acilen başlatılmalı ve hastanın son derece düzenli bir kontrol sürecinden geçmesi gerekmektedir.

KARACİĞER YAĞLANMASI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Basit karaciğer yağlanması hastası olduğundan şüphelenenlerin tanı veya ön tanı koyulduktan sonra ideal kilosu üzerinde veya obezite seviyesinde kilo problemleri olan kişiler ilk olarak bir diyetisyene başvurmalı ve düzenli bir şekilde egzersiz yapması gerekmektedir. Diyabet hastalarında oral diyabet önleyici ilaçlar ve gerektiği taktirde insülin ’e başvurulması ile kan şekerlerinin regülasyonu ve düzenli takip edilmelidir. Hiperlipidemisi bulunan hastalarda kan lipidlerini dengelemeye yardımcı ilaçların kullanımı gerekebilir. Bu tedaviyi başarıyla gerçekleştiren hastaların basit karaciğer yağlanmaları kolay bir şekilde tedavi edilebilir. 6 aylı bir süre boyunca bu şekilde devam edecek tedavi sonrasında karaciğer enzimlerindeki yüksekliği devam eden hastalara ise karaciğer biyopsisi uygulanması ve hastalığın evresi, karaciğerde yol açtığı hasarın miktarı tarzı konular üzerinden çeşitli incelemeler yapılması gerekmektedir. Birinci evre yağlanmanın geri dönüştürülebilmesi daha kolay iken fibrozis ve siroz gelişmiş karaciğerde yağlanmanın geri dönüştürülebilmesi çok uzun yıllar gerektirebilmektedir. Bu hastalığa yakalanmış hastalara, hekim aracılığıyla verilecek olan tedavi sürecine ek olarak düzenli olarak egzersiz yapımı, diyet ve kan şekeri kontrolüne yaşamları boyunca dikkat etmeleri gerekmekte. Buna ek olarak evresi fark etmeksizin karaciğer yağlanması hastalığı olan kişiler sigara ve alkol kullanmamaları gerekmektedir.

Karaciğer, insan vücudunda fazlasıyla önemli bir yere sahip olduğundan dolayı bu organımızın korunması için yaşam süresince ve yaşam kaliteniz için fazlasıyla büyük bir öneme sahiptir. Yaş grubuna göre değişmekle birlikte 3 veya 6 ayda bir yaptırılması gereken rutin kan testlerinizi ihmal etmeyerek karaciğer sağlığınız hakkında bilgi alabilirsiniz. Eğer siz de karaciğer yağlanması tanısı aldıysanız bir sğlık kuruluşuna giderek hastalığınız ile ilgili tüm detayları muayeneye girerek öğrenebilir ve hastalığın boyutuna göre tedavi planı oluşturabilirsiniz.