Karın ve bel kısmı yağlarını yakmak için uygulanması gereken etkili kurallar

Ülkemizde 20 yaşın üzerinde bulunan her 100 insandan 34’ünde abdominal obezite, halk arasında ki adı ile karın ve bel bölgesinde yağlanmadan şikayetçi.

Çoğu insan için bu durum sadece estetik olarak görünüşte sorunlar yaratsa da aslında sağlık konusunda da ciddi sorunlar çıkarabilmektedir. Yağlanma arttığı zaman vücutta bulunan insülin hormonu daha düzensiz salgılanmaya başlıyor. Bunun sonucunda ise insülin direnci ve diyabet gibi metabolik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Ayrıca karın ve göğüs çevresinde ki yağlanma kal ve damar hastalıklarına da davetiye çıkarıyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan yağ yakmanın 8 etkili kuralını açıkladı, önemli uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar;

Şekeri hayatınızdan çıkarın

Şeker içeren besinler tüketildiğinde vücutta kan şekeri hızla yükseliyor ve şeker kesildiği anda hızlıca düşüyor. Bu durum vücutta ani acıkma ve daha fazla yemek yemeye neden oluyor. Hal böyle olunca şekeri hayatımızdan çıkardığımızda daha az yemeye başlayarak yağ yakımını hızlandırmış olabiliriz. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise gizli şekerler. Çayı şekersiz içmek sağlık açısından iyi olsa da marketlerden alınan paketli ürünlerin hemen hemen hepsinde şeker bulunuyor. Burada yazan şeker miktarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Bol bol su tüketimi gerekli

Vücutta yeteri kadar su olmadığında beyin yağ yakımını durdurarak yağların depo edilmesini sağlamaktadır. Bunun nedeni ile yağ yakımı sırasında oluşan atık maddeleri su yetersiz oluğu için vücuttan atamaması denilebilir. Bu sebeple su tüketimi yağ yakımı ve kilo verme konusunda çok önemlidir. Buna bağlı olarak her kişinin günlük içmesi gereken su miktarı değişiklik göstermektedir. Bunun hesaplanması ise basittir. Kiloyu 30 ile çarpın. Çıkan sonuç günlük içmeniz gereken su miktarıdır. Önek verecek olursak 50 kilo iseniz 50x30’dan 1500 ml su içmeniz gerekmektedir.

Çay ve kahveye dikkat edilmesi gerekiyor

Çay ve kahve ülkemizde çok fazla tüketiliyor. Ayrıca inanılan bir yanlış var bu yanlış ise cay ve kahvenin su yerine geçtiği. Bu inanış çok yanlıştır. Çay ve kahve tam aksine vücutta ki su miktarını azaltarak yağların depolanmasını sağlamaktadır. Günde 2-3 bardaktan fazla çay kahve tüketiyorsanız su tüketiminizi arttırmanız gerekmektedir.

Protein ve lif önemli

Ekmek tüketimine dikkat edilmeli

Protein ve lifli yapıya sahip besinler şeker seviyesini düzenleyerek kişinin daha uzun süre tok kalmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla kahvaltıda yumurta ve peynir tüketiminin olması gerekmektedir. Öğlen yemeğinde ise yine kaliteli protein kaynakları olan et/tavuk gibi ürünlere yönelmek uzun vadede yağ yakımını hızlandıracağı için tüketilmesinde fayda vardır.

Unlu mamullerinden olan ekmek, poğaça, börek gibi pek çok ürün şekerli ürünlerde olduğu gibi kan şekerini hızlıca düşürerek ve hızlıca arttırarak açlık hissini etkilemektedir. Burada önemli olan hiç ekmek yememek değil yenilen porsiyona dikkat etmektir. En doğrusu tam tahıllı ürünlere yönelerek azda olsa tüketmektir.

Meyve tüketimi aşırıya kaçmamalı

Vitamin, mineral ve lif açısından çok sağlıklı olsalar da meyvelerde bulunan früktoz yani meyve şekeri yağlanmaya sebep olabilmektedir. Porsiyonlara dikkat edildiği sürece hiçbir sıkıntı yaşanmazken sürekli meyve tüketiminde ise yağlanmaya sebep olacaktır. Günlük ortalama 3-4 porsiyonun aşılmaması gerekmektedir. Orta boy elma ya da armut bir porsiyondur. 2 incir, 15 adet üzüm, 1 adet kivi, orta boy yarım nar da bir porsiyon meyveye eşdeğerdir. Ayrıca meyveyi bir tabak dolusu değil, gün içinde bölerek ara öğünlerde tüketilmesi daha doğru olacak ve sindirimi kolaylaştıracaktır.

Probiyotikleri önemsemek

Bağırsaklarda iyi bakterilerin sayısı azalırsa gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve kabızlık gibi problemler yaşanabilmektedir. Bu gibi problemler yaşandığında ise karın ve bel bölgesi şiş ve yağlı görünmektedir. Bu durumları en aza indirmek için yapılması gereken 3 ay diyetisyen veya doktorların tavsiye ettiği probiyotiklerin kullanılması gerektiğidir. Ayrıca kefir ve yoğurt gibi besinleri de her öğünde az da olsa tüketmekte fayda vardır.

Yürüyüş şart

Yürüyüş yapmak kan şekeri seviyesini kontrol altına alarak insülin seviyesini dengelemektedir. Bu yüzden yemeklerden sonra 15-20 dakikalık yürüyüşler yapmak yağların depolanmasını engelleyerek ağırlık çömesi, uyku gelmesi veya halsizlik gibi durumları ortadan kaldıracaktır.

Yağ yakmaya yardımcı smoothie

Malzemeler: 1 bardak kefir, 1 çay kaşığı zencefil, yarım elma, yarım limonun suyu, taze nane.

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri blender yardımıyla karıştırıp, ara öğünlerinizde 1 bardak tüketebilirsiniz.