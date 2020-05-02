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Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?

İnsanlar arasında görülebilen hastalıklardan biri olan Kawasaki hastalığı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir? İşte hastalığın ayrıntıları…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 05:09
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?

Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce insanın ölmesi ile beraber hastalıklara karşı duyar iyice arttı. Kawasaki hastalığı ile ilgili olarak da araştırmalar yapılmaya başlandı. Özellikle 9 yaşından küçük çocuklarda görülen hastalığın semptomları merak edilenler arasında yer alıyor.

Kawasaki Sendromu Nedir?

Kawasaki hastalığı çocukluk döneminde görülen bir damar iltihabı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 9 yaşından küçük çocuklarda görülen bu hastalıkta ateş ve kızamık hastalığındaki gibi döküntü görülmektedir. Boyun kısmındaki lenf bezlerinin, ellerin ve ayakların şiştiği, dudakların ise çatlak olduğu görülebilmektedir.

İlk aşamada teşhis konması ile beraber hastalık giderek gerilemektedir. Ancak hastalık süreci sıkıntılı olmaktadır. Teşhis konmasının gecikmesi halinde ise çocuklarda kalp hastalığı görülmesine kadar gidebilmektedir. Koroner arterlerde genişleme olması galinde eklem tutulmaları ve safra kesesi sıkıntıları ortaya çıkabilmektedir. Buna bağlı olarak sarılık da görülebilir.

Erken tanının konması son derece önemlidir. İntravenöz immunglobulin denen bir ilacın kullanılması halinde asprin ile beraber hızlı bir şekilde tedavi gerçekleştirilebilmektedir.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 05:09
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