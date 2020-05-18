Kawasaki hastalığından sonra çocukları tehdit eden yeni bir hastalık çıktı!

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve 4 milyonu aşkın kişiye bulaşarak 300 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını, çocuklarda Kawasaki hastalığının ortaya çıkardığı açıklanmıştı. henüz bu hastalıkla ilgili net bulgular elde edilmese de dünya genelinde yaklaşık 230 çocuk bu hastalığın pençesine yakalanmıştı.

Dünya genelinde; koronavirüsü salgını bitmeden yeni salgın endişesi başladı. Ortaya çıkan yeni gizemli hastalık ise bu kez çocukları vuruyor. Çocuklarda "Pediatrik Multisistem Inflamatuar Sendromu" (PMIS) adı verilen nadir bir tabloyu tetiklediğine dair bulguları gözlemleyen bilim insanları koronanın gribe benzediği gibi yeni hastalığın belirtileri de tıpkı kawasaki sendromuna benzediği görüşünü savunuyorlar.

Kawasaki sendromu ve toksik şok sendromu olarak adlandırılan İki tane tablonun bir arada görüldüğü bir durum gösteren bu hastalık Amerika ve Avrupa çocuk ölümlerine neden olmaya başladı. Bütün ebeveynler, "Virüs korona gibi çocuktan çocuğa bulaşır mı?" sorusuna yanıt aramaya başlarken bilim insanları çocuklar korona hastalığını çok hafif geçirdiğini ve hasarsız atlattığını söylüyorlar. Fakat bu gizemli hastalıkta aynı durum söz konusu değil. Kawasaki sendromunda hiç tedavi yapılmazsa yüzde 25 oranında kalp tutulumu oluyor. Sonraki yıllarda sorunlara ortaya çıkmaya başlıyor.

Erken tedavi yöntemi ile birlikte yüzde 1, yüzde 5 oranına düşen hastalık ile ilgili uzmanlar, aynı şeyin bu hastalık için de olacağı kanısındalar. Ortaya çıkan yeni sendrom ile korona bağlantısı henüz kanıtlanmadı fakat bilim insanları 230 muhtemel vakanın ardından tedbirli olmaya başladılar.