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Kestanenin nelere iyi gelir, faydaları nelerdir? Kestane besin değeri ve faydaları

Kestane herkesin çok sevdiği besinlerden biridir. Peki kestane nelere iyi gelir, faydaları nelerdir? kestane içerisinde yüksek miktarda mineral bulundurur. İşte kestane besin değeri ve faydaları.

28 Aralık 2019 Cumartesi 14:51
Kestanenin nelere iyi gelir, faydaları nelerdir? Kestane besin değeri ve faydaları

Kestane, özellikle kış mevsiminde tüketilen sıcak, tatlı bir atıştırmalık olarak çokça tüketiliyor. Ayrıca kestane gelişim dönemindeki çocuklar içinde önemli besin kaynaklarından biridir. Kestane genel olarak uzun ağaçlarda ve ılıman iklime sahip yerlerde yetişmektedir.

Kestanenin fayda

Kestanenin besin değeri nedir?

Kestane güzel bir atıştırmalık olmanın yanı sıra içerisindeki C- B1- B2 vitaminleriyle de dikkat çekiyor. Ayrıca içerisinde farklı yağlar ve mineralleri bulunduran kestane oldukça faydalı bir besindir. İşte kestanenin içerisinde bulunan besin değerleri;

  • Kalori: %8,8
  • Karbonhidrat: %13,09
  • Lif: %13,28
  • Protein: %2,02
  • Yağ: %1,43
  • A vitamini: %0,48
  • C vitamini: %62,33
  • Potasyum: %13,89
  • Kalsiyum: %2,5
  • Demir: %5,17

Kestanenin faydaları nelerdir?

Kestane her yaş kesiminden insanların tüketebileceği bir besindir. Doktorlar kestane tüketimini çok önemli görüyor ve tavsiye ediyor. Kestanenin iyi geldiği bazı hastalık durumları ise şu şekildedir:

  • Yüksek ateşi düşürür.
  • Sakinleştirici özelliğe sahiptir.
  • Depresyona iyi gelir.
  • Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir.
  • Detoks özelliğine sahiptir.
  • Vücudu toksinlerden arındırır.
  • Yüksek oran da Selenyum, B1, B2 ve E vitamini içerir.
  • Beyin hücrelerini temizler.
  • Alzheimer hastalığının tedavisinde etkilidir.
  • Kolesterolü düzenler.
  • Kan basıncını düzenler.
  • Kanser riskini azaltır.
  • Tok tutma özelliğine sahiptir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır.
  • Kalbi hastalıklardan korur.
  • Prostat kanseri ile mücadele etmeyi kolaylaştırır.
  • Cinsel isteği artırır.
  • Enerji verir.
  • Kas ve kemikleri güçlendirir.
  • Dişleri korur.
  • Felç riskini azaltır.
  • Halsizliği yok eder.
  • Yorgunluğu alır.

Kestane iyi

Kestanenin zararı var mıdır?

Kestane zengin mineral kaynağı olan ve birçok hastalığa iyi gelen bir besindir. Ancak her besin gibi kestane de aşırı tüketilmesi durumunda bazı olumsuzlara neden olabilir. Buna en büyük önek kestane yüksek besin değeri sebebiyle kilo almanıza neden olabilir. Bunun dışında kestanenin olumsuzlukları şu şekildedir:

  • İshal gibi bazı sindirim sorunlarına neden olur.
  • Yağ içeriği yüksek olduğu için doktor kontrolünde tüketilmelidir.
  • Şeker ve tansiyon hastalarının fazla tüketmemesi önerilir.
  • Kan inceltici ilaç kullananların doktora danışarak tüketmesi gerekir.

Kestane alerjisi nedir?

Kestane alerjisi, kestanenin içinde bulunan yüksek proteinin kişilerin sindirim sistemi tarafından bakteri olarak algılanması sonucu ortaya çıkar. Vücut bakteri olarak algıladığı proteine karşı bazı komplikasyonlar gösterir. İşte buna kestane alerjisi denmektedir. Ancak bu alerjik durumu birçok kişi hala bilmiyor. Küçük yaşta bir çocuğun kestane tüketmesinin ardından zehirlenme vakaları sıkça yaşanıyor.

Kestane alerjisinin belirtileri nelerdir?

Kestane alerjisi olup olmadığını anlamak için bazı durumlar bize ipucu verebilir. Kestane alerjisini anlamanın ipuçları şu şekildedir;

  • Burun bezlerinin şişmesi
  • Burun tıkanıklığı
  • Boğazda kızarıklık
  • Öksürme
  • Hırıltı
  • Cilt üzerinde kızarıklık, kaşıntı
  • Gözün kızarması
  • Dil ve ağız kenarında karıncalanma
  • Zor soluk alıp verme
  • Terleme
  • Aniden soğuma
  • Karın ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Kusma hissi
  • Bilinç kaybı

Kestane alerjisinin tedavisi var mıdır?

Eğer kestane alerjisi belirtilerinin farkına vardıysanız hemen doktora gitmelisiniz. İlk olarak kestane alerjisi olup olmadığını anlamak için bazı kan ve deri testlerine gireceksiniz. Testten çıkan sonuca göre alerjinizin olup olmadığı belirlenecektir. Ancak şunu bilmelisiniz kestane alerjisinin herhangi bir tedavisi yoktur. Sadece alerjik durumu yaşamışsanız doktor size ilaç tedavisi uygular ancak kalıcı çözüm değildir.

Son Güncelleme: 28.12.2019 14:51
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