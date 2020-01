Kilo riski olmayan, yağlandırma yapmayan 10 etkili besin

Kış aylarında bolca tükettiğimiz karbonhidratlı besinler, tatlılar ve hamur işleri vücutta yağ oranını yükseltirken hızlı bir şekilde kilo alınmasını da sağlıyorlar. Bazen atıştırmalık olarak gördüğümüz, bazende soğuk havalarda içimizi ısıtsın olarak gördüğümüz besinler, kilo sorununu da beraberinde getiiriyor.

Size önerilecek 10 etkili besin ise hem vucutta yağlanma sağlamıyor hemde kilo aldırmıyor.İşte, gönül rahatlığı ile tüketebileceğiniz o besinler;

KIRMIZI BİBER

İçerdiği kapsaisin sayesinde metabolizma hızlandırıcı etkisiyle vücut ısısını da yükselten kırımızı biber şayet mide-bağırsak sorunu yaşamıyorsanız kahvaltıda bile tüketebilirsiniz. Akşam çorbasına kadar her öğünde azar azar tüketmeniz hem tok kalmanızı hemde atıştırma yapmanızı sağlayacaktır.

ZENCEFİL VE TARÇIN

Enfeksiyon korumada ve bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili olan zencefil ve tarçın özellikle metabolizma hızlandırıcı etkileri sayesinde kilo kontrollerinde de öneriliyor. vücudunuzu soğuk havaların etkilerinden korumaya destek sağlayan bu iki baharatın antimikrobiyal özelliği bulunur. Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonlarının yaşrken gün boyu çaya katılarak hastalıklardan korunabilirsiniz.

ÇAY VE IHLAMUR

Sıcak bir bardak çay içinizi ısıtmaya yeter de artar bile.. Aynı zamanda çay kadar etkili olan ıhlamur da sıcak olarak tüketildiğinde vücut ısısının korunmasına yardımcı olur. Boğaz ağrısı ya da soğuk algınlığında limonlu ıhlamur önerilir çünkü içerdiği etken maddeler sayesinde viral enfeksiyonları iyileştirici özelliği bulunur.

ZERDEÇAL VE KARABİBER

Eskiden Hint safranı olarak bilinen ve artık ülkemizde de çok yaygın olarak bulunan zerdeçal, içerdiği kurkumin sayesinde hem bağışık sistemini güçlendirir hem de vücuda antioksidan etki sağlar. Vücut ısısını korumaya güçlü bir şekilde yardımcı olan bu baharatların yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra antioksidan özelliğe de sahip olan karabiber, içerdiği piperin sayesinde kış aylarında vücudumuzu uyararak vücut ısısının korunmasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemimizin güçlü olması vücudumuzun hastalıklara karşı direncini arttırır. Fakat bunun için sadece hastalanınca değil düzenli olarak her gün ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri yeteri kadar almamız gerekir. Vücut direncini artırmak için başta mandalina ve portakal gibi turunçgiller olmak üzere, taze meyve ve bol yeşil yapraklı sebzeler tüketmek gerekir.

YUMURTA; BALIK VE SÜT

A vitamini bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkilidir bunu havuç, yumurta, balık, ıspanak, mercimek, lahana ve süt ürünleri içerir. Vücut direncimizi artırmamıza yardımcı olan yumurta ve balık aynı zamanda güçlü omega-3 kaynaklarıdır. Bugün omega-3’ün düzenli ve yeterli miktarda alındığında vücudun pek çok sistemi gibi bağışıklık sistemine de destek olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Ancak omega-3’ün aktif formu bitkisel gıdalarda maalesef mevcut değil, semizotu gibi gıdalardaki aktif olmayan formu da vücutta aktif forma çok az dönüşüyor. O nedenle eğer gezen tavuk yumurtası ve haftada 3-4 porsiyon sağlıklı deniz balığı yiyerek omega-3 alamıyorsanız, güvenilir markaların omega-3 ürünlerini kullanabilirsiniz.

EV YAPIMI YOĞURT, KEFİR VE TURŞU

Başta kefir ve ev yapımı yoğurt gibi fermente süt ürünleri olmak üzere probiyotik zengini gıdaları evinizden eksik etmemeniz gerekiyor. Tüm doğal probiyotik gıdalar öncelikle bağırsak mikrobiyotasını güçlendirerek bağışıklık sistemini enfeksiyonlara dirençli hale getirir. Örneğin tuz miktarına dikkat edilerek ev yapımı turşu tüketmek grip ve nezleden önemli oranda korur.

SU

Bağırsak sağlığı için probiyotik gıdalar yanı sıra kabızlık sorununun yaşanmaması için her gün yeterli su ve lifli, posalı gıda tüketilmesi de çok önemlidir. Günde ortalama 8-10 bardak su içmelisiniz.

YULAF KEPEĞİ

Son yıllarda çok güçlü bir lif kaynağı olan yulaf kepeğinin içerdiği beta-glukan sayesinde hem bağırsak sağlığına hem de bağışıklık sistemine destek olduğuna dair araştırmalar sürekli yapılmakta. Yulaf kepeğinin kolayca tüketilmesi için hazır formların marketlerden kolayca ulaşabilirsiniz.

ET VE BAKLİYATLAR

Vücudumuzdaki pek çok enzim, hormon, hastalıklardan koruyan antikor gibi maddeler için protein mutlaka almamız gerekiyor. Bu yüzden vücudumuzun daha çok karbonhidrata yöneldiği kış günlerinde bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması için her gün yeterli protein almak gerekiyor. Her gün başta sağlıklı deniz balıkları ve yüksek protein içeren bakliyatlardan olmak üzere vücut ağırlığımızın kilosu başına yaklaşık 1 gr protein almak idealdir. Yağsız kırmızı et ve derisi alınmış beyaz et de aşırıya kaçılmadan ve dönüşümlü olmak üzere tüketilebilirsiniz.