Kızarıklık ve kaşıntıyla ortaya çıkan kurdeşen, korona habercisi olabilir!

Yeni tip koronavirüsü salgınında en belirgin belirtiler bilindiği üzere yüksek ateş, geçmeyen juru öksürük ve bununla birlikte gelen nefes darlığı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, bu belirtiler olmaksızın anti-alerjik ilaç kullanılmasına rağmen ciltte geçmeyen kaşıntılar, kızarıklı ve dökğntü ile ortaya çıkan kurdeşen hastalığının da koronavirüsün salgının erken belirtilerinden biri olabileceğine dikkat çekti.

Kovid-19'a yakalanan hastalarda en çok görülen belirtilerin başında yüzde 87 ile ateşin geldiğini söyleyen Doç. Dr. Kutlubay bunu, nefes darlığı ve öksürük, yaygın kas ya da kemik-eklem ağrıları, ishal, burun akıntısı ve göz yaşarması gibi belirtilerin izlediğini belirterek yapılan çalışmalar ile birlikte hastalığa her geçen gün başka bulguların eklendiğinin ortaya çıktığını gördüklerini belirtti. Halk arasında kurdeşen olarak bilinen hastalık hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Kutlubay, kurdeşen belirtilerinin de koronavirüs habercisi olabileceğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Uzmanlık alanım olan dermatoloji camiasında, ciltte yaygın kaşıntı, kızarıklık ve döküntü ile seyreden ürtikerin de koronavirüsün ilk belirtilerinden biri olabileceği yönünde görüşler oluşmaya başladı. Hastanemizdeki hastalarda da böyle bir çalışma yürütüyoruz. Sonuçlarını uluslararası bir dergide yayınlayacağız. Acaba Kovid’e spesifik bir cilt bulgusu mu bunlar, tedaviye rağmen iyileşmeyen ürtiker gördüğümüz bir hastada Kovid de düşünüp test yapmalı mıyız, bunu araştırıyoruz. Zira koronavirüs, toplumun yüzde 20'sinde, hiçbir belirti vermeden ortaya çıkıyor. Yüzde 80’inde de hastalık hafif seyrediyor. Bizim asıl amacımız, hastalığın hafif seyrettiği ya da hiç belirti vermediği dönemde, sadece kaşıntı-ürtiker gibi belirtilerde aklımıza Kovid de gelmeli mi, bunu anlamak. İlkbaharın gelmesiyle birlikte alerjik döküntüler ve kurdeşen de de artış görülebilir. Halkımız hemen endişelenmesin. Mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvursun, tedaviye rağmen geçmeyen, alerji ilaçlarına rağmen nükseden kurdeşen tablosunda dermatologlar, gerekli yönlendirmeleri yapacaklardır zaten.”