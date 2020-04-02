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Kızılay başkanı açıkladı! Korona virüs hastalığını tedavi için pasif antikor tedavisi başlıyor

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'dan korona virüs hastalığının tedavisi hakkında heyecanlandıran açıklama geldi. Kınık "korona virüs hastalığı tedavisinde şu anda bilimin elindeki en önemli silahlardan biri olan “pasif antikor” tedavisi için iyileşmiş hastalardan kan bağışı alımlarına 10 gün sonra başlanacağını söyledi

02 Nisan 2020 Perşembe 19:31
Kızılay başkanı açıkladı! Korona virüs hastalığını tedavi için pasif antikor tedavisi başlıyor

Dünya korona virüs salgınına karşı savaşmaya devam ediyor. Vaka sayısı 1 Milyon kişiye yaklaştı ve her gün hemen hemen her ülkede can kayıpları devam ediyor. Aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ederken; Bazı ülkelerde iyileşmiş hastalardan alınacak plazma kan ürünüyle (pasif antikor) tedavi yöntemine de başlandı. Yöntemin Türkiye'de de uygulanacağı açıklanmıştı.

"10 GÜN SONRA BU YÖNTEMLE TEDAVİYE BAŞLANACAK"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yöntemin yaklaşık 10 gün sonra uygulanmaya başlayacağını açıkladı. DHA'ya konuşan Kınık, "Sağlık Bakanlığımız rehberi yayınladı. Bilim Kurulu kararlarını verdi. Hastalarımızın, şifa bulduktan sonra üzerinden 14 gün geçmesi gerekiyor" dedi.

"KAN PLAZMASI ALINACAK ALTYAPIMIZ HAZIR"

Kınık, iyileşmelerinin üzerinden iki hafta geçen hastaların yeniden testlerinin yapılacağını aktararak şöyle devam etti:

"Testlerde hastalığın olmadığı belirlenince ilk plazmayı alarak uygun görülen hastalara verilmek üzere hastanelere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugünden itibaren 10 gün sonra ilk vakalarımızın iki haftası doluyor. Onlarla iletişime geçeceğiz. Altyapımız hazır. Plazma alabilecek altyapılarımız hazır. Özellikle vakaların çok görüldüğü ilk 10 ilimizde yoğunlaştık. Vatandaşlarımız 1 hafta 10 gün sonra ilk bağışlarını verecek." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Pasif AntikorKızılay
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